https://sputniknews.com.tr/20230331/ilhan-iremin-tum-mirasi-esine-kaldi-kardesi-itiraz-etti-1068986790.html

İlhan İrem'in tüm mirası eşine kaldı, kardeşi itiraz etti

İlhan İrem'in tüm mirası eşine kaldı, kardeşi itiraz etti

2022 yılında vefat eden İlhan İrem'in kardeşi, vasiyetin yerine getirilmesi için mahkemeye dava açtı. İrem'in kardeşi, mirasın iptalini istiyor. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T09:45+0300

2023-03-31T09:45+0300

2023-03-31T09:45+0300

yaşam

ilhan irem

miras

vasiyet

sanatçı

türkiye

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8 ay önce hayata veda eden İlhan İrem’in ailesi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne vasiyetnamesinin yerine getirilmesi için dava açtı.Mahkeme huzurunda açıklanan vasiyetnamede İlhan İrem, tüm mirasını eşi Hansu İrem’e bıraktı.Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre sanatçının kardeşi Erkan Aldatmaz ise abisinin e-mail yoluyla vasiyetname hazırladığını ve mirasın iptali gerektiğini öne sürdü.Aldatmaz, kızı Güliz Aldatmaz Gökçadır’ın da mirasta hakkı olduğunu iddia ederek dava sonuçlanıncaya kadar İrem’in tüm malvarlığına tedbir konulmasını talep etti.

https://sputniknews.com.tr/20220728/ilhan-irem-hayatini-kaybetti-1059251263.html

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ilhan irem, miras, vasiyet, sanatçı, türkiye