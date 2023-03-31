https://sputniknews.com.tr/20230331/hindistanda-tapinakta-catisi-coken-kuyuya-dusenlerden-35-kisi-hayatini-kaybetti-1068986663.html

Hindistan'da tapınakta çatısı çöken kuyuya düşenlerden 35 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da tapınakta çatısı çöken kuyuya düşenlerden 35 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaleti Indore şehrindeki bir tapınakta bulunan kuyunun çatısının çökmesi üzerine onlarca kişi kuyuya düştü. Kuyuya düşenlerden 35'i... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T09:43+0300

2023-03-31T09:43+0300

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kuyu

kaza

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Hindustan Times'ın haberinde, olayın Ram Navami Festivali esnasında Beleshwar Mahadev Jhulelal Tapınağı'nda bulunan eski bir büyük kuyunun (bavdi) çatısının çökmesiyle meydana geldiği ifade edildi.Festival esnasında çok sayıda kişinin eski kuyunun çatısına çıktığı ve çatının ağırlığı taşıyamayarak çöktüğü aktarılarak onlarca kişinin kuyuya düştüğü belirtildi.Eyalet Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, yaptığı açıklamada, "Indore Polisi ve bölge yönetiminden üst düzeyli görevliler, kurtarmayı bizzat gözetliyor" dedi.Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarında su kuyusunun basamak boşluklarına düşen 35 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220320/hindistanda-tribun-coktu-200-yarali-1054898947.html

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