Hindistan'da tapınakta çatısı çöken kuyuya düşenlerden 35 kişi hayatını kaybetti
© AP PhotoHindistan'ın Madya Pradeş eyaleti Indore şehrindeki bir tapınakta bulunan kuyunun çatısının çökmesi üzerine onlarca kişi kuyuya düştü. Kuyuya düşenlerden 35'i hayatını kaybetti.
© AP Photo
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaleti Indore şehrindeki bir tapınakta bulunan kuyunun çatısının çökmesi üzerine onlarca kişi kuyuya düştü. Kuyuya düşenlerden 35'i hayatını kaybetti.
Hindustan Times'ın haberinde, olayın Ram Navami Festivali esnasında Beleshwar Mahadev Jhulelal Tapınağı'nda bulunan eski bir büyük kuyunun (bavdi) çatısının çökmesiyle meydana geldiği ifade edildi.
Festival esnasında çok sayıda kişinin eski kuyunun çatısına çıktığı ve çatının ağırlığı taşıyamayarak çöktüğü aktarılarak onlarca kişinin kuyuya düştüğü belirtildi.
Festival esnasında çok sayıda kişinin eski kuyunun çatısına çıktığı ve çatının ağırlığı taşıyamayarak çöktüğü aktarılarak onlarca kişinin kuyuya düştüğü belirtildi.
Eyalet Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, yaptığı açıklamada, "Indore Polisi ve bölge yönetiminden üst düzeyli görevliler, kurtarmayı bizzat gözetliyor" dedi.
BREAKING: Thirty-five bodies have been found inside a well after a structure built over it collapsed at a temple in central India where Hindus had gathered to pray at a festival for the widely worshipped deity Rama. https://t.co/d0FotSgieQ— The Associated Press (@AP) March 31, 2023
Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarında su kuyusunun basamak boşluklarına düşen 35 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı verdi.
20 Mart 2022, 21:08