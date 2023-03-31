https://sputniknews.com.tr/20230331/hekim-ve-dis-hekimlerinin-maaslarinda-duzenleme-yapilmasini-ongoren-teklif-tbmmde-kabul-edildi-1068980344.html
Hekim ve diş hekimlerinin maaşlarında düzenleme yapılmasını öngören teklif TBMM'de kabul edildi
Hekim ve diş hekimlerinin maaşlarında düzenleme yapılmasını öngören teklif TBMM'de kabul edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekim ve diş hekimlerinin maaşlarında düzenleme yapılmasını öngören teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T00:37+0300
2023-03-31T00:37+0300
2023-03-31T00:37+0300
türkiye
tbmm
sağlık bakanı
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalıştığı kuruma bakılmaksızın, tüm kamu kurumları kadrolarında bulunan ve döner sermaye ek ödemesi almayan hekim, diş hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimlerinin maaşlarında düzenleme yapılmasını öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. Hayırlı Olsun" ifadelerine yer verdi.
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tbmm, sağlık bakanı, fahrettin koca
tbmm, sağlık bakanı, fahrettin koca
Hekim ve diş hekimlerinin maaşlarında düzenleme yapılmasını öngören teklif TBMM'de kabul edildi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekim ve diş hekimlerinin maaşlarında düzenleme yapılmasını öngören teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonundan geçtiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalıştığı kuruma bakılmaksızın, tüm kamu kurumları kadrolarında bulunan ve döner sermaye ek ödemesi almayan hekim, diş hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimlerinin maaşlarında düzenleme yapılmasını öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. Hayırlı Olsun" ifadelerine yer verdi.