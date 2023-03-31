https://sputniknews.com.tr/20230331/hekim-ve-dis-hekimlerinin-maaslarinda-duzenleme-yapilmasini-ongoren-teklif-tbmmde-kabul-edildi-1068980344.html

Hekim ve diş hekimlerinin maaşlarında düzenleme yapılmasını öngören teklif TBMM'de kabul edildi

Hekim ve diş hekimlerinin maaşlarında düzenleme yapılmasını öngören teklif TBMM'de kabul edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekim ve diş hekimlerinin maaşlarında düzenleme yapılmasını öngören teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

tbmm

sağlık bakanı

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalıştığı kuruma bakılmaksızın, tüm kamu kurumları kadrolarında bulunan ve döner sermaye ek ödemesi almayan hekim, diş hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimlerinin maaşlarında düzenleme yapılmasını öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. Hayırlı Olsun" ifadelerine yer verdi.

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tbmm, sağlık bakanı, fahrettin koca