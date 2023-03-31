Hande Fırat: MHP’nin seçim kararı ve nedenleri neler?
© İHAMilliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli
© İHA
Hande Fırat, Bahçeli'nin 2023 seçimlerine kendi logosu ve listeleriyle gireceğini açıklamasının sebeplerini açıkladı. MHP'li isimlerle konuştuğunu dile getiren Fırat, "Türkiye’nin milli bekası tek öncelik" düşüncesinin hakim olduğunu dile getirdi.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, MHP'den üst düzey isimlerle konuştuğunu belirtti ve bugünkü yazısında şunu dile getirdi:
"MHP Lideri Devlet Bahçeli, 2023 seçimlerine kendi logosu ve listeleriyle gireceğini sosyal medyadan yaptığı açıklama ile, bu sözlerle duyurdu. Peki bu kararı almasında etkili olan unsurlar neler? İlk günden beri ‘Biz farklı bir siyasi partiyiz’ diyen MHP Genel Başkanı bu seçimde de aynı noktada. Parti yetkilileri, “Biz farklı bir siyasi hareketiz. Bu duruşumuz hiç değişmedi. Üstelik yeni gelenler kendi kimlikleri ile girerken, biz niye ortak liste ile katılalım?” yorumunu yaptı. MHP’nin ortak liste gibi bir talebinin başından beri olmadığına dikkat çeken üst düzey isimler, AK Parti’nin taşra teşkilatlarından ortak liste talebi geldiğini ancak bunun da görüşülmediğinin altını çizdiler. MHP’li yöneticilere göre MHP tabanı üç hilali, logoyu görmek ister, görmezse de oy vermez. MHP vekil listelerinde; seçilebilecek, liyakat sahibi, sevilen isimlerin yer alması için çalışılıyor. Hafta sonuna kadar listenin tamamlanması, sonra da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayına sunulması bekleniyor."
MHP'li üst düzey isim ile partinin hassasiyetleri konusunda da konuştuğunu belirten Fırat, bu noktaları da şu şekilde özetledi:
“Türkiye’nin milli bekası tek öncelik. Millet İttifakı, PKK ve FETÖ’cülere adeta af çıkarmaya çalışıyor. İki terör örgütü de açıklamaları ile hedeflerini ortaya koyuyor. Türkiye’nin güvenliği en öncelikli konu. Mevcut sistemin tüm bu nedenlerle devamı gereklidir.”