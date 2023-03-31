https://sputniknews.com.tr/20230331/gida-yardimi-izdihamlarinda-insanlarin-oldugu-pakistana-cinden-2-milyar-dolarlik-bir-cansuyu-daha-1069020529.html

Zekât izdihamlarının yaşandığı Pakistan, Çin'den vadesi dolan 2 milyar dolarlık krediye uzatma aldı

Zekât izdihamlarının yaşandığı Pakistan, Çin'den vadesi dolan 2 milyar dolarlık krediye uzatma aldı

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2019'da kararlaştırılan 6.5 milyar dolarlık kurtarma paketinden 1.1 milyar doların serbest bırakılması için şubat başından... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T21:36+0300

2023-03-31T21:36+0300

2023-03-31T22:58+0300

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Fiilen iflas eden Pakistan'da hayat pahalılığının giderek kontrolden çıkmasıyla ramazanda gıda yardımı dağıtımlarında izdihamlar çıkıyor. İzdihamlarda insanların öldüğüne dair haberlerin geldiği Pakistan'ın IMF'nin kurtarma paketinden 1.1 milyar doları serbest bırakması için yürüttüğü müzakereler çıkmaza girdi. Gıda, ilaç, yakıt gibi temel ihtiyaçları sadece 4 hafta daha ithal etmeye yetecek kadar döviz rezervinin kaldığı bir arkaplanda meclise hitap eden Maliye Bakanı İshak Dar, Çin'in geçen hafta vadesi dolan 2 milyar dolarlık krediyi uzattığını duyurdu.İki ay önce "Allah Pakistan'ı nasıl yarattıysa öyle korur, kalkındırır ve refaha kavuşturur" açıklamasıyla gündem olan Dar, "Çin kredisinin vade tarihinin bittiği 23 Mart'ta uzatıldığını doğrulamaktan mutluluk duyuyorum" diyerek süreçle ilgili belgelerin hazırlandığını söyledi.Pekin'den teyit bekleniyorVadesi dolan kredinin uzatılmasıyla ilgili konuşan ilk yetkili olan Pakistan Maliye Bakanı, yeni vade tarihini veya diğer şartları belirtmedi. İlk etapta Çin hükümeti ya da Çin Merkez Bankası'ndan açıklama gelmedi. Süreç tamamlandıktan sonra yeniden finansmanın resmi teyidinin yapılması bekleniyor.IMF'nin istediği dış finansman güvencesini sadece Çin verdiIMF'nin kredi dilimini serbest bırakmak için koştuğu şartlardan biri, Pakistan'ın finansman açığını kapatarak ödemeler dengesini sağlaması için dış finansman güvencesi. Geçen ay Pakistan Merkez Bankası'na kredilendirilen 1.8 milyar dolarlık yeniden finansmanla bu konuda İslamabad'a yardım eden tek müttefiki Pekin oldu. Yoksul halkın sırtına IMF şartları da bindiIMF'nin diğer şartlarını yerine getirebilmek için Pakistan hükümeti, sübvansiyonları kesti, döviz kuru üzerindeki yapay tavanı kaldırdı, vergileri artırdı ve yakıt fiyatlarını yükseltti. Pakistan hükümetinin resmi verilerine göre halihazırda yüzde 30'un üzerinde seyreden enflasyon, son 50 yılın en yüksek seviyesinde ve daha da tırmanma yolunda. Karaçi'deki zekât izdihamında en az 12 ölüPakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde bugün ramazan vesilesiyle gıda yardımı dağıtımı sırasında çıkan izdihamda en az 12 kişi öldü. Kurbanların tamamı kadınlarla çocuklar. 'Çocuklu muhtaç kadınlar' öldüAFP'ye konuşan Fida Canvari isimli polis memuru, izdihamın 'çocuklu muhtaç kadınların zekât dağıtan bir fabrikaya akın etmesi' sırasında meydana geldiğini anlattı. Canvari, 600 ila 700 kişinin toplandığı yardım dağıtımı sırasında "Panik çıktı ve insanlar koşmaya başladı" dedi.'Kadınları sopalarla dövmeye ve itmeye başladılar'İzdihamda yakınlarını kaybeden 30 yaşındaki Esma Ahmed, her yılki gibi zekât dağıtımı için fabrikaya gittiklerini belirterek "Kadınları sopalarla dövmeye ve itmeye başladılar. Her yerde kaos vardı. Sevk ve idare edemeyeceklerse neden bizi çağırdılar" diye konuştu. Canvari, zekât dağıtımını kalabalık kontrolünü sağlamaları için polise bildirmeleri gerekirken bunu yapmadıkları için fabrikanın 3 çalışanının gözaltına alındığını söyledi. Geçen hafta ramazanın ilk gününde Pakistan'ın kuzeybatısında un yardımı alabilmek için çıkan izdihamda 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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pakistan, çin, kredi, imf, gıda yardımı, dağıtım, izdiham, kadınlar, çocuklar