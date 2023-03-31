https://sputniknews.com.tr/20230331/gaziantepte-43-buyuklugunde-deprem-1069003715.html

Gaziantep'te 4.3 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'te 4.3 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

gaziantep

deprem

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fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gaziantep'in İslahiye ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 13.57'de meydana gelen deprem, 14.39 kilometre derinde kaydedildi.

türkiye

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gaziantep, deprem