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Gaziantep'te 4.3 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.3 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T14:24+0300
2023-03-31T14:24+0300
2023-03-31T14:25+0300
türkiye
gaziantep
deprem
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fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gaziantep'in İslahiye ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 13.57'de meydana gelen deprem, 14.39 kilometre derinde kaydedildi.
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gaziantep, deprem
Gaziantep'te 4.3 büyüklüğünde deprem
14:24 31.03.2023 (güncellendi: 14:25 31.03.2023) Abone ol
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gaziantep'in İslahiye ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 13.57'de meydana gelen deprem, 14.39 kilometre derinde kaydedildi.