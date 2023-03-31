https://sputniknews.com.tr/20230331/fransa-futbol-federasyonu-oyuncularin-oruclarini-acmasi-icin-maclara-ara-verilmesini-yasakladi-1069023919.html

Fransa Futbol Federasyonu, oyuncuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasakladı

Fransa Futbol Federasyonu, oyuncuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasakladı

Fransa Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasakladı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T23:14+0300

2023-03-31T23:14+0300

2023-03-31T23:14+0300

spor

fransa

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oruç

ramazan

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Federal Hakemler Komisyonu'na (CFA) dün bir elektronik posta gönderen federasyon, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmemesini istedi.Elektronik postada, federasyon tüzüğünün 1. maddesindeki "Futbol, oyuncularının siyasi, dini, ideolojik veya sendikal düşüncelerini dikkate almaz. Herkes için bağlayıcı bu ilkeye saygı gösterilmesini sağlamak tüm tarafların sorumluluğundadır." ifadesi yer aldı. Bu hükümlere aykırı davrananların ceza alabileceği uyarısında bulunuldu.Elektronik postanın detaylarının basında yer almasının ardından başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlarda yasağa tepki gösterildi.İngiltere'de, Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı duyurulmuştu.

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