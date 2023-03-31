Erdoğan: Masayı yönetemeyen ülkeyi yönetemez

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:26
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: HÜDA PAR’ın amacı Türkiye’yi bölmek
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Paçacı: Yavaş ve İmamoğlu isimleri ile Kılıçdaroğlu güç kazandı
09:01
58 dk
ÖZEL HABER
ABD, Türkiye'yi 'Demokrasi Zirvesi'ne neden davet etmedi?
10:01
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
11:15
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyasette Kılıçdaroğlu - İnce görüşmesi tartışılıyor
12:46
44 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’ndan Batı’ya uranyum tepkisi
13:30
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda milli ara sonrası gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi
14:06
48 dk
ANKARA FARKI
Son kulis bilgileri
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Fransa'da sokaklar sakinleşmiyor
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Deprem oyları nasıl etkileyecek?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dünden bugüne
18:35
115 dk
Z RAPORU
YSK itirazları kabul etmedi
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
TARİHTE BUGÜN
31 Mart Vakası nasıl ortaya çıktı?
06:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kapitalist sistemin sorunları
07:08
112 dk
GÜNE BAŞLARKEN
Seçime 44 gün kala Ankara'nın gündeminde ne var?
09:01
45 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
09:47
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
09:56
2 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
10:15
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
10:45
8 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
11:10
10 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
TARİHTE BUGÜN
31 Mart Vakası nasıl ortaya çıktı?
11:37
3 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
12:09
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
12:21
2 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
12:35
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 adayla gidiyor
12:45
45 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
13:30
8 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
13:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akıllı tarım uygulamaları nelerdir ve nasıl uygulanır?
14:06
54 dk
HAFTAYA DAİR
İttifaklar seçime nasıl girecek?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Trump suçlanıyor
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Ekonominin seçim rotası
17:03
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçime doğru gergin ortam
18:34
94 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
20:30
10 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230331/erdogan-masayi-yonetemeyen-ulkeyi-yonetemez-1069019674.html
Erdoğan: Masayı yönetemeyen ülkeyi yönetemez
Erdoğan: Masayı yönetemeyen ülkeyi yönetemez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'te iftar programında yaptığı konuşmada "Türkiye'yi ve deprem bölgesindeki şehirleri kavga eden, birbirinin kuyusunu... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T20:24+0300
2023-03-31T20:24+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kilis
deprem
seçim
genel seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068918545_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fc0d3abd8e96280b56850cf7c9f5b29d.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:Ben bu iftar sofrasını muhabbet sofrası olarak görüyorum ve bugün sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Cumhur İttifakı olarak tüm heyetimizle birlikte sizlerle bir arada olmak bizlere ayrı bir güç veriyor. Aramızda şehit ailelerimiz var, gazilerimiz var, gazi ailelerimiz var. Hep beraber bir arada olmak gerçekten bizlere farklı bir güç katıyor. Bizler ortak bir kaderi ortak bir geleceği de paylaşıyoruz. Diğerleri ne yaparsa yapsın, hangi sahte gündemlerin peşinde koşarsa koşsun biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz.Bir hafta önce Adıyaman'ı ardından da Gaziantep'i ziyaret ettik, şimdi de sizlerle bugün hem acınıza hem ramazan sevincinize ortak olmak hem de sizlere yalnız olmadığınızı hissettirmemek için Kilis'teyiz. 11 vilayetimizin 11'ini de dolaşacağız.'Her alanda sizlerin yanında olduk'Devletimizin tüm kurumlarını seferber ederek, her alanda sizlerin yanında olduk. Bakan arkadaşlarımızı süratle ilimize görevlendirmek suretiyle ilk günden itibaren çalışmaların koordinasyonunu yürüttük. AFAD ve KIZILAY ile iş birliği içinde belediyelerimiz çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Kilis'te hayat tekrar eski düzenine kavuşana kadar devlet kurumlarımız ve belediyelerimiz sizleri yalnız bırakmayacak. Devlet, millet, sivil toplum sırt sırta vererek yaralarımızı en kısa sürede hep birlikte saracağız.Kilis dahil birçok ilimizde hasar tespit faaliyetlerinden enkaz kaldırmaya tüm çalışmalar hızla yürüyor. Deprem konutlarımızın inşası noktasında zemin etütleri biten yerlerde temelleri atıyoruz. Depremzedelerimizi bir an önce huzurla yaşayacakları kalıcı konutlara kavuşturmak istiyoruz. 1643 afet konutu ve 2 bin 648 köy evi inşa edeceğiz. Bunlardan 649 konutun temelini bugün attık. Depremin vurduğu 11 ilimizde 319 bin konut toplamda ise 650 bin konut inşa edeceğiz. 319 binini bir sene içerisinde bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Köy evlerinin bir kısmını bayrama kadar yetiştirme durumumuz olabilir. Bu konuda Bakanımız çok kararlı.'Yatay mimari ilkemizden asla taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz'Çalışmalarımızı şehirlerimizin sosyolojisini, tarihini, sanatını, kültürünü, mimari yapısını koruyacak bir anlayışla yürütüyoruz. Yatay mimari ilkemizden asla taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz. Konutlarımız zemin artı 3 veya 4 kat olacak. Sosyal konutlarımızın yapımı da aynı şekilde hızla devam ediyor. Türkiye bu büyük afetin de üstesinden gelerek hedeflerine doğru ilerlemeye kararlılıkla devam edecektir.'Bunları nasıl Cudi'de nasıl Gabar'da nasıl Tendürek'te gömdüysek Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta siz sandığa gömeceksiniz'Ülkemizin hızlı karar alan bunları başarıyla uygulayan yönetime ihtiyacı bulunuyor. Daha bir masa etrafında toplanmış 7-8 kişiyi idare edemeyenlerin 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi idare etmesi beklenemez. Teröristlerle el ele dolaşanların benim ülkeme, Kilisime verebileceği hiçbir şey yoktur. Bunları nasıl Cudi'de nasıl Gabar'da nasıl Tendürek'te gömdüysek Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta siz sandığa gömeceksiniz. STürkiye'yi ve deprem bölgesindeki şehirleri kavga eden, birbirinin kuyusunu kazan, ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz. Sizlerden 14 Mayıs'ta geleceğinize sahip çıkmanızı özellikle istiyorum.
kilis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1d/1068918545_114:0:762:486_1920x0_80_0_0_a52fd152d3719b5c46c0afdcda7e2eb8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, kilis, deprem, seçim, genel seçim
recep tayyip erdoğan, kilis, deprem, seçim, genel seçim

Erdoğan: Masayı yönetemeyen ülkeyi yönetemez

20:24 31.03.2023
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'te iftar programında yaptığı konuşmada "Türkiye'yi ve deprem bölgesindeki şehirleri kavga eden, birbirinin kuyusunu kazan, ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Ben bu iftar sofrasını muhabbet sofrası olarak görüyorum ve bugün sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Cumhur İttifakı olarak tüm heyetimizle birlikte sizlerle bir arada olmak bizlere ayrı bir güç veriyor. Aramızda şehit ailelerimiz var, gazilerimiz var, gazi ailelerimiz var. Hep beraber bir arada olmak gerçekten bizlere farklı bir güç katıyor. Bizler ortak bir kaderi ortak bir geleceği de paylaşıyoruz. Diğerleri ne yaparsa yapsın, hangi sahte gündemlerin peşinde koşarsa koşsun biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz.
Bir hafta önce Adıyaman'ı ardından da Gaziantep'i ziyaret ettik, şimdi de sizlerle bugün hem acınıza hem ramazan sevincinize ortak olmak hem de sizlere yalnız olmadığınızı hissettirmemek için Kilis'teyiz. 11 vilayetimizin 11'ini de dolaşacağız.

'Her alanda sizlerin yanında olduk'

Devletimizin tüm kurumlarını seferber ederek, her alanda sizlerin yanında olduk. Bakan arkadaşlarımızı süratle ilimize görevlendirmek suretiyle ilk günden itibaren çalışmaların koordinasyonunu yürüttük. AFAD ve KIZILAY ile iş birliği içinde belediyelerimiz çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Kilis'te hayat tekrar eski düzenine kavuşana kadar devlet kurumlarımız ve belediyelerimiz sizleri yalnız bırakmayacak. Devlet, millet, sivil toplum sırt sırta vererek yaralarımızı en kısa sürede hep birlikte saracağız.
Kilis dahil birçok ilimizde hasar tespit faaliyetlerinden enkaz kaldırmaya tüm çalışmalar hızla yürüyor. Deprem konutlarımızın inşası noktasında zemin etütleri biten yerlerde temelleri atıyoruz. Depremzedelerimizi bir an önce huzurla yaşayacakları kalıcı konutlara kavuşturmak istiyoruz. 1643 afet konutu ve 2 bin 648 köy evi inşa edeceğiz. Bunlardan 649 konutun temelini bugün attık. Depremin vurduğu 11 ilimizde 319 bin konut toplamda ise 650 bin konut inşa edeceğiz. 319 binini bir sene içerisinde bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Köy evlerinin bir kısmını bayrama kadar yetiştirme durumumuz olabilir. Bu konuda Bakanımız çok kararlı.

'Yatay mimari ilkemizden asla taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz'

Çalışmalarımızı şehirlerimizin sosyolojisini, tarihini, sanatını, kültürünü, mimari yapısını koruyacak bir anlayışla yürütüyoruz. Yatay mimari ilkemizden asla taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz. Konutlarımız zemin artı 3 veya 4 kat olacak. Sosyal konutlarımızın yapımı da aynı şekilde hızla devam ediyor. Türkiye bu büyük afetin de üstesinden gelerek hedeflerine doğru ilerlemeye kararlılıkla devam edecektir.

'Bunları nasıl Cudi'de nasıl Gabar'da nasıl Tendürek'te gömdüysek Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta siz sandığa gömeceksiniz'

Ülkemizin hızlı karar alan bunları başarıyla uygulayan yönetime ihtiyacı bulunuyor. Daha bir masa etrafında toplanmış 7-8 kişiyi idare edemeyenlerin 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi idare etmesi beklenemez. Teröristlerle el ele dolaşanların benim ülkeme, Kilisime verebileceği hiçbir şey yoktur. Bunları nasıl Cudi'de nasıl Gabar'da nasıl Tendürek'te gömdüysek Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta siz sandığa gömeceksiniz. STürkiye'yi ve deprem bölgesindeki şehirleri kavga eden, birbirinin kuyusunu kazan, ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz. Sizlerden 14 Mayıs'ta geleceğinize sahip çıkmanızı özellikle istiyorum.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала