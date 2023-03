https://sputniknews.com.tr/20230331/erdogan-masayi-yonetemeyen-ulkeyi-yonetemez-1069019674.html

Erdoğan: Masayı yönetemeyen ülkeyi yönetemez

Erdoğan: Masayı yönetemeyen ülkeyi yönetemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'te iftar programında yaptığı konuşmada "Türkiye'yi ve deprem bölgesindeki şehirleri kavga eden, birbirinin kuyusunu... 31.03.2023

2023-03-31T20:24+0300

2023-03-31T20:24+0300

2023-03-31T20:24+0300

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:Ben bu iftar sofrasını muhabbet sofrası olarak görüyorum ve bugün sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Cumhur İttifakı olarak tüm heyetimizle birlikte sizlerle bir arada olmak bizlere ayrı bir güç veriyor. Aramızda şehit ailelerimiz var, gazilerimiz var, gazi ailelerimiz var. Hep beraber bir arada olmak gerçekten bizlere farklı bir güç katıyor. Bizler ortak bir kaderi ortak bir geleceği de paylaşıyoruz. Diğerleri ne yaparsa yapsın, hangi sahte gündemlerin peşinde koşarsa koşsun biz her günümüzü deprem öncelikli meselelerle geçiriyoruz.Bir hafta önce Adıyaman'ı ardından da Gaziantep'i ziyaret ettik, şimdi de sizlerle bugün hem acınıza hem ramazan sevincinize ortak olmak hem de sizlere yalnız olmadığınızı hissettirmemek için Kilis'teyiz. 11 vilayetimizin 11'ini de dolaşacağız.'Her alanda sizlerin yanında olduk'Devletimizin tüm kurumlarını seferber ederek, her alanda sizlerin yanında olduk. Bakan arkadaşlarımızı süratle ilimize görevlendirmek suretiyle ilk günden itibaren çalışmaların koordinasyonunu yürüttük. AFAD ve KIZILAY ile iş birliği içinde belediyelerimiz çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Kilis'te hayat tekrar eski düzenine kavuşana kadar devlet kurumlarımız ve belediyelerimiz sizleri yalnız bırakmayacak. Devlet, millet, sivil toplum sırt sırta vererek yaralarımızı en kısa sürede hep birlikte saracağız.Kilis dahil birçok ilimizde hasar tespit faaliyetlerinden enkaz kaldırmaya tüm çalışmalar hızla yürüyor. Deprem konutlarımızın inşası noktasında zemin etütleri biten yerlerde temelleri atıyoruz. Depremzedelerimizi bir an önce huzurla yaşayacakları kalıcı konutlara kavuşturmak istiyoruz. 1643 afet konutu ve 2 bin 648 köy evi inşa edeceğiz. Bunlardan 649 konutun temelini bugün attık. Depremin vurduğu 11 ilimizde 319 bin konut toplamda ise 650 bin konut inşa edeceğiz. 319 binini bir sene içerisinde bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Köy evlerinin bir kısmını bayrama kadar yetiştirme durumumuz olabilir. Bu konuda Bakanımız çok kararlı.'Yatay mimari ilkemizden asla taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz'Çalışmalarımızı şehirlerimizin sosyolojisini, tarihini, sanatını, kültürünü, mimari yapısını koruyacak bir anlayışla yürütüyoruz. Yatay mimari ilkemizden asla taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz. Konutlarımız zemin artı 3 veya 4 kat olacak. Sosyal konutlarımızın yapımı da aynı şekilde hızla devam ediyor. Türkiye bu büyük afetin de üstesinden gelerek hedeflerine doğru ilerlemeye kararlılıkla devam edecektir.'Bunları nasıl Cudi'de nasıl Gabar'da nasıl Tendürek'te gömdüysek Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta siz sandığa gömeceksiniz'Ülkemizin hızlı karar alan bunları başarıyla uygulayan yönetime ihtiyacı bulunuyor. Daha bir masa etrafında toplanmış 7-8 kişiyi idare edemeyenlerin 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi idare etmesi beklenemez. Teröristlerle el ele dolaşanların benim ülkeme, Kilisime verebileceği hiçbir şey yoktur. Bunları nasıl Cudi'de nasıl Gabar'da nasıl Tendürek'te gömdüysek Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta siz sandığa gömeceksiniz. STürkiye'yi ve deprem bölgesindeki şehirleri kavga eden, birbirinin kuyusunu kazan, ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz. Sizlerden 14 Mayıs'ta geleceğinize sahip çıkmanızı özellikle istiyorum.

