https://sputniknews.com.tr/20230331/erdogan-cumhur-ittifaki-olarak-deprem-felaketinin-ardindan-hep-bolgedeydik-1069009229.html
Erdoğan: Çıktılar 'Erdoğan aday olamaz' dediler, ne oldu, YSK suratlarına vurdu mu?
Erdoğan: Çıktılar 'Erdoğan aday olamaz' dediler, ne oldu, YSK suratlarına vurdu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te konuştu ve "Çıktılar, 'Erdoğan aday olamaz' dediler, ne oldu, YSK suratlarına vurdu mu?" dedi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T16:53+0300
2023-03-31T16:53+0300
2023-03-31T17:15+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
ak parti
gaziantep
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, gaziantep
recep tayyip erdoğan, ak parti, gaziantep
Erdoğan: Çıktılar 'Erdoğan aday olamaz' dediler, ne oldu, YSK suratlarına vurdu mu?
16:53 31.03.2023 (güncellendi: 17:15 31.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te konuştu ve "Çıktılar, 'Erdoğan aday olamaz' dediler, ne oldu, YSK suratlarına vurdu mu?" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Cumhur İttifakı olarak deprem felaketinin ardından hep bölgedeydik.
İlk günlerdeki arama kurtarma ihtiyaçlarını yerini enkaz kaldırma, kalıcı konutların inşası süreçleri takip etti. AFAD ve diğer kurumlarımızın yanı sıra yüzlerce belediyemiz deprem bölgesinde hizmet verdi. Partilerimizin belediyeleri burada kardeş belediyelerle çalışma yürüttü.
Amacımız 1 yıl içinde 650 bin konut yaparak teslim etmek.
Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var.
Yedili koalisyonlarla bu ülke geçmişte nasıl bir yere gidemediyse şimdi de bir yere gidemez.
Derdi ülke olmayanlar işportacı mantığıyla bu makamı ulufe dağıtma yeri haline getirmeye çalışıyorlar, 'al sana üç tane beş tane' der gibi ulufe dağıtıyorlar. Biz eser programı yapıyoruz.
Çıkmışlar, 'Erdoğan aday olamaz.' Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar, 'Anayasa Mahkemesine gidiyoruz.' Yolunuz açık olsun.