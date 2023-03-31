https://sputniknews.com.tr/20230331/erdogan-cumhur-ittifaki-olarak-deprem-felaketinin-ardindan-hep-bolgedeydik-1069009229.html

Erdoğan: Çıktılar 'Erdoğan aday olamaz' dediler, ne oldu, YSK suratlarına vurdu mu?

Erdoğan: Çıktılar 'Erdoğan aday olamaz' dediler, ne oldu, YSK suratlarına vurdu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te konuştu ve "Çıktılar, 'Erdoğan aday olamaz' dediler, ne oldu, YSK suratlarına vurdu mu?" dedi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T16:53+0300

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2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

ak parti

gaziantep

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

gaziantep

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2023

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ak parti, gaziantep