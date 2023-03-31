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https://sputniknews.com.tr/20230331/emine-erdogan-ve-guterres-bmde-depremler-icin-kurulan-anma-kosesini-ziyaret-etti-1068981473.html
Emine Erdoğan ve Guterres BM'de depremler için kurulan 'Anma Köşesi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan ve Guterres BM'de depremler için kurulan 'Anma Köşesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
deprem
kahramanmaraş
bm
emine erdoğan
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Emine Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM binasındaki Anma Köşesi'ni ziyaret ederek, buradaki taziye defterini imzaladı.Guterres, taziye defterine, "Türkiye ve Suriye'de korkunç depremler nedeniyle hayatını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerimi iletmek isterim. Kalbim, etkilenen bölgedeki insanlarla birlikte. Gaziantep'te kişisel olarak Türk halkının çok büyük bir cömertlik göstererek milyonlarca Suriyeli mülteciye nasıl kucak açtığını, koruduğunu ve yardım ettiğini asla unutamam. Bugün biz de Türk halkına, en çok ihtiyaç duydukları bu anda, aynı dayanışmayı göstermeliyiz. BM, Türk hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde her türlü desteği sağlamaya hazır" yazdı.Emine Erdoğan ise, şu ifadelere yer verdi:İkilinin 'Anma Köşesi'ne kırmızı karanfil bırakmasının ardından Erdoğan, Guterres'e yapıt üzerindeki saatin 6 Şubat'ta depremin gerçekleştiği "4.17"ye sabitlendiğini gösterdi.Guterres ve Erdoğan aynı zamanda 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle BM binasında açılan Sıfır Atık Dijital Sergisi'ni gezdi.
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deprem, kahramanmaraş, bm, emine erdoğan, bm genel sekreteri antonio guterres

Emine Erdoğan ve Guterres BM'de depremler için kurulan 'Anma Köşesi'ni ziyaret etti

01:11 31.03.2023 (güncellendi: 01:12 31.03.2023)
© AAEmine Erdoğan, Antonio Guterres
Emine Erdoğan, Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve depremzedeler için BM binasında kurulan 'Anma Köşesi'ni ziyaret etti.
Emine Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM binasındaki Anma Köşesi'ni ziyaret ederek, buradaki taziye defterini imzaladı.
Guterres, taziye defterine, "Türkiye ve Suriye'de korkunç depremler nedeniyle hayatını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerimi iletmek isterim. Kalbim, etkilenen bölgedeki insanlarla birlikte. Gaziantep'te kişisel olarak Türk halkının çok büyük bir cömertlik göstererek milyonlarca Suriyeli mülteciye nasıl kucak açtığını, koruduğunu ve yardım ettiğini asla unutamam. Bugün biz de Türk halkına, en çok ihtiyaç duydukları bu anda, aynı dayanışmayı göstermeliyiz. BM, Türk hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde her türlü desteği sağlamaya hazır" yazdı.
Emine Erdoğan ise, şu ifadelere yer verdi:
"Depremin ilk anından itibaren, devletimiz tek yürek halinde tüm imkan ve araçlarıyla bölgede çalışmalar yürütüyor. Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremlerin açtığı yaraları sarmak için seferber edilmiş her bir destek, kanayan bir yaraya merhem oluyor. Dünyanın dört bir köşesinden tezahür eden bu güçlü dayanışma; acının sınır tanımadığını; din, dil, ırk, coğrafya fark etmeksizin gözyaşının aynı olduğunu hepimize hatırlattı. Arama-kurtarma ekipleri göndererek, insani yardım imkanlarını seferber ederek, dua ve iyi dileklerini paylaşarak Türkiye’nin yanında olan dostlarımız, hem bizim hem de milletimiz için önemli bir teselli kaynağı oldu. İnsanlık ailesi olarak her bir ferdiyle bir elin parmakları gibi birbirine kenetlendiğimizde, nice badireleri aşacağımıza yürekten inanıyorum. Zor günlerde ortaya çıkan bu birlik ve dayanışma ruhunun, iyi günlerde de daim olmasını diliyor, ancak böylesi bir dünyada barış ve esenliği tesis edebileceğimizi ifade etmek istiyorum."
İkilinin 'Anma Köşesi'ne kırmızı karanfil bırakmasının ardından Erdoğan, Guterres'e yapıt üzerindeki saatin 6 Şubat'ta depremin gerçekleştiği "4.17"ye sabitlendiğini gösterdi.
Guterres ve Erdoğan aynı zamanda 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle BM binasında açılan Sıfır Atık Dijital Sergisi'ni gezdi.
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