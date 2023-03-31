https://sputniknews.com.tr/20230331/elektrik-diregine-carpan-otomobil-dik-durdu-1068996261.html

Elektrik direğine çarpan otomobil dik durdu

Elektrik direğine çarpan otomobil dik durdu

Van-Erciş karayolunda meydana gelen kazada elektrik direğine çarpan otomobil dik halde kaldı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

van

kaza

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Kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde meydana geldi. Van’dan Erciş istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra dik şekilde durdu. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerinde kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230330/anadolu-otoyolunun-bolu-kesiminde-zincirleme-kaza-ankara-istikameti-ulasima-kapandi-1068968918.html

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