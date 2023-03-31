https://sputniknews.com.tr/20230331/elektrik-diregine-carpan-otomobil-dik-durdu-1068996261.html
Elektrik direğine çarpan otomobil dik durdu
Elektrik direğine çarpan otomobil dik durdu
Van-Erciş karayolunda meydana gelen kazada elektrik direğine çarpan otomobil dik halde kaldı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T12:20+0300
2023-03-31T12:20+0300
2023-03-31T12:20+0300
türkiye
türkiye
van
kaza
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Kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde meydana geldi. Van’dan Erciş istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra dik şekilde durdu. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerinde kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230330/anadolu-otoyolunun-bolu-kesiminde-zincirleme-kaza-ankara-istikameti-ulasima-kapandi-1068968918.html
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türkiye, van, kaza
Elektrik direğine çarpan otomobil dik durdu
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Van-Erciş karayolunda meydana gelen kazada elektrik direğine çarpan otomobil dik halde kaldı.
Kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde meydana geldi. Van’dan Erciş istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra dik şekilde durdu.
Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerinde kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.