https://sputniknews.com.tr/20230331/dunya-yazari-naki-bakir-bankalar-uretimden-cok-tuketimi-fonladi-1068989025.html
Dünya yazarı Naki Bakır: Bankalar üretimden çok, tüketimi fonladı
Dünya yazarı Naki Bakır: Bankalar üretimden çok, tüketimi fonladı
Bankaların verdiği kredilerin sektörel dağılımını değerlendiren Dünya gazetesi yazarı Naki Bakır, "Bankacılık sektörünün tüketimin fonlanması niteliğindeki... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T10:37+0300
2023-03-31T10:37+0300
2023-03-31T10:37+0300
ekonomi
üretim
tüketim
bankacılık
bankacılık sektörü
kredi
fon
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Bankaların üretim ve tüketim sektörlerine verilen krediler arasındaki farklılığı değerlendiren Naki Bakır, "Ekonomide maliyetlerin artması, çarkların yavaşlaması, buna karşılık tüketicilerin gelirlerinin aşınması nedeniyle tüketici kesimin talebinin üretim ayağına göre daha fazla artmasına bağlı olarak yaşanan bu gelişme ile bankalar, tüketim üzerinden üretim ve ithalatı dolaylı yoldan fonlamış oluyor" ifadelerini kullandı.Bakır'ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230328/kartla-harcama-yuzde-131-artti-1068831777.html
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üretim, tüketim, bankacılık, bankacılık sektörü, kredi, fon
üretim, tüketim, bankacılık, bankacılık sektörü, kredi, fon
Dünya yazarı Naki Bakır: Bankalar üretimden çok, tüketimi fonladı
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Bankaların verdiği kredilerin sektörel dağılımını değerlendiren Dünya gazetesi yazarı Naki Bakır, "Bankacılık sektörünün tüketimin fonlanması niteliğindeki bireysel kredilerin hacmi, sanayi, tarım, madencilik, enerji, ticaret, turizm ve diğer hizmetler gibi üretici sektörlere açtığı kredilerden daha hızlı büyüyor" dedi.
Bankaların üretim ve tüketim sektörlerine verilen krediler arasındaki farklılığı değerlendiren Naki Bakır, "Ekonomide maliyetlerin artması, çarkların yavaşlaması, buna karşılık tüketicilerin gelirlerinin aşınması nedeniyle tüketici kesimin talebinin üretim ayağına göre daha fazla artmasına bağlı olarak yaşanan bu gelişme ile bankalar, tüketim üzerinden üretim ve ithalatı dolaylı yoldan fonlamış oluyor" ifadelerini kullandı.
Bakır'ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Bankacılık sektörünün tüketimin fonlanması niteliğindeki bireysel kredilerin hacmi, sanayi, tarım, madencilik, enerji, ticaret, turizm ve diğer hizmetler gibi üretici sektörlere açtığı kredilerden daha hızlı büyüyor. Ekonomide maliyetlerin artması, çarkların yavaşlaması, buna karşılık tüketicilerin gelirlerinin aşınması nedeniyle tüketici kesimin talebinin üretim ayağına göre daha fazla artmasına bağlı olarak yaşanan bu gelişme ile bankalar, tüketim üzerinden üretim ve ithalatı dolaylı yoldan fonlamış oluyor"
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı, bankacılık sektörünün Şubat 2022 dönemine ait konsolide olmayan mali göstergelerine göre, bankaların tüm sektörlere açtığı kredilerin toplam hacmi yılın ilk iki ayında net yüzde 4,6 artarak 6 trilyon 214,7 milyar lira olurken, tüketicilerin konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri ile bireysel kredi kartı borçlarının toplamı yüzde 11 artışla 1 trilyon 995,8 milyar liraya yükseldi. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçlarının toplam hacmi, şubat sonu itibarıyla bankacılık sektörünün takipteki alacaklar da dahil 8 trilyon 210,6 milyar liraya ulaşan toplam kredi hacminin yüzde 24,3 oranı ile yaklaşık dörtte birine ulaştı."
"Ocak-şubat döneminde TÜFE bazında yüzde 10 olarak gerçekle şen enflasyonla indirgendiğinde üretici sektörlere açılan kredilerin toplam hacmi reel bazda yüzde 4,9 daralırken, tüketici kesime açılan krediler ve bireysel kredi kartı borçlarının toplam hacmi ise reel olarak yüzde 0,9 büyüdü. Son bir yılda ise sektörel kredilerin hacmindeki genişleme yüzde 48,5’le enflasyonun çok altında kalırken, tüketici borçlarındaki artış yüzde 74,3’le enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşti. Şubat sonu itibarıyla son bir yılda yüzde 55,18 olan enflasyonla indirgendiğinde sektörlerin kullandığı kredilerin toplam hacminde reel olarak yüzde 4,3 daralma, tüketicilerin bankalara olan kredi ve kart borçlarında ise reel bazda 12,3 genişleme yaşandığı dikkati çekti."