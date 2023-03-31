Dünya yazarı Naki Bakır: Bankalar üretimden çok, tüketimi fonladı

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı, bankacılık sektörünün Şubat 2022 dönemine ait konsolide olmayan mali göstergelerine göre, bankaların tüm sektörlere açtığı kredilerin toplam hacmi yılın ilk iki ayında net yüzde 4,6 artarak 6 trilyon 214,7 milyar lira olurken, tüketicilerin konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri ile bireysel kredi kartı borçlarının toplamı yüzde 11 artışla 1 trilyon 995,8 milyar liraya yükseldi. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçlarının toplam hacmi, şubat sonu itibarıyla bankacılık sektörünün takipteki alacaklar da dahil 8 trilyon 210,6 milyar liraya ulaşan toplam kredi hacminin yüzde 24,3 oranı ile yaklaşık dörtte birine ulaştı."