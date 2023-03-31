Dünya yazarı Naki Bakır: Bankalar üretimden çok, tüketimi fonladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:26
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: HÜDA PAR’ın amacı Türkiye’yi bölmek
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Paçacı: Yavaş ve İmamoğlu isimleri ile Kılıçdaroğlu güç kazandı
09:01
58 dk
ÖZEL HABER
ABD, Türkiye'yi 'Demokrasi Zirvesi'ne neden davet etmedi?
10:01
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
11:15
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyasette Kılıçdaroğlu - İnce görüşmesi tartışılıyor
12:46
44 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’ndan Batı’ya uranyum tepkisi
13:30
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda milli ara sonrası gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi
14:06
48 dk
ANKARA FARKI
Son kulis bilgileri
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Fransa'da sokaklar sakinleşmiyor
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Deprem oyları nasıl etkileyecek?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dünden bugüne
18:35
115 dk
Z RAPORU
YSK itirazları kabul etmedi
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
TARİHTE BUGÜN
31 Mart Vakası nasıl ortaya çıktı?
06:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kapitalist sistemin sorunları
07:08
112 dk
GÜNE BAŞLARKEN
Seçime 44 gün kala Ankara'nın gündeminde ne var?
09:01
45 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
09:47
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
09:56
2 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
10:15
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
10:45
8 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
11:10
10 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
TARİHTE BUGÜN
31 Mart Vakası nasıl ortaya çıktı?
11:37
3 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
12:09
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
12:21
2 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
12:33
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
88 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HAFTAYA DAİR
İttifaklar seçime nasıl girecek?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230331/dunya-yazari-naki-bakir-bankalar-uretimden-cok-tuketimi-fonladi-1068989025.html
Dünya yazarı Naki Bakır: Bankalar üretimden çok, tüketimi fonladı
Dünya yazarı Naki Bakır: Bankalar üretimden çok, tüketimi fonladı
Bankaların verdiği kredilerin sektörel dağılımını değerlendiren Dünya gazetesi yazarı Naki Bakır, "Bankacılık sektörünün tüketimin fonlanması niteliğindeki... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T10:37+0300
2023-03-31T10:37+0300
ekonomi
üretim
tüketim
bankacılık
bankacılık sektörü
kredi
fon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/04/1053465181_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e2e13c6b1e0baf1b60eac83f7804b600.jpg
Bankaların üretim ve tüketim sektörlerine verilen krediler arasındaki farklılığı değerlendiren Naki Bakır, "Ekonomide maliyetlerin artması, çarkların yavaşlaması, buna karşılık tüketicilerin gelirlerinin aşınması nedeniyle tüketici kesimin talebinin üretim ayağına göre daha fazla artmasına bağlı olarak yaşanan bu gelişme ile bankalar, tüketim üzerinden üretim ve ithalatı dolaylı yoldan fonlamış oluyor" ifadelerini kullandı.Bakır'ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230328/kartla-harcama-yuzde-131-artti-1068831777.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/04/1053465181_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a9997c33ef2f20165d547c1b0d902c74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
üretim, tüketim, bankacılık, bankacılık sektörü, kredi, fon
üretim, tüketim, bankacılık, bankacılık sektörü, kredi, fon

Dünya yazarı Naki Bakır: Bankalar üretimden çok, tüketimi fonladı

10:37 31.03.2023
© AATürk Lirası, para
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Bankaların verdiği kredilerin sektörel dağılımını değerlendiren Dünya gazetesi yazarı Naki Bakır, "Bankacılık sektörünün tüketimin fonlanması niteliğindeki bireysel kredilerin hacmi, sanayi, tarım, madencilik, enerji, ticaret, turizm ve diğer hizmetler gibi üretici sektörlere açtığı kredilerden daha hızlı büyüyor" dedi.
Bankaların üretim ve tüketim sektörlerine verilen krediler arasındaki farklılığı değerlendiren Naki Bakır, "Ekonomide maliyetlerin artması, çarkların yavaşlaması, buna karşılık tüketicilerin gelirlerinin aşınması nedeniyle tüketici kesimin talebinin üretim ayağına göre daha fazla artmasına bağlı olarak yaşanan bu gelişme ile bankalar, tüketim üzerinden üretim ve ithalatı dolaylı yoldan fonlamış oluyor" ifadelerini kullandı.
Bakır'ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Bankacılık sektörünün tüketimin fonlanması niteliğindeki bireysel kredilerin hacmi, sanayi, tarım, madencilik, enerji, ticaret, turizm ve diğer hizmetler gibi üretici sektörlere açtığı kredilerden daha hızlı büyüyor. Ekonomide maliyetlerin artması, çarkların yavaşlaması, buna karşılık tüketicilerin gelirlerinin aşınması nedeniyle tüketici kesimin talebinin üretim ayağına göre daha fazla artmasına bağlı olarak yaşanan bu gelişme ile bankalar, tüketim üzerinden üretim ve ithalatı dolaylı yoldan fonlamış oluyor"

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı, bankacılık sektörünün Şubat 2022 dönemine ait konsolide olmayan mali göstergelerine göre, bankaların tüm sektörlere açtığı kredilerin toplam hacmi yılın ilk iki ayında net yüzde 4,6 artarak 6 trilyon 214,7 milyar lira olurken, tüketicilerin konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri ile bireysel kredi kartı borçlarının toplamı yüzde 11 artışla 1 trilyon 995,8 milyar liraya yükseldi. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçlarının toplam hacmi, şubat sonu itibarıyla bankacılık sektörünün takipteki alacaklar da dahil 8 trilyon 210,6 milyar liraya ulaşan toplam kredi hacminin yüzde 24,3 oranı ile yaklaşık dörtte birine ulaştı."

"Ocak-şubat döneminde TÜFE bazında yüzde 10 olarak gerçekle şen enflasyonla indirgendiğinde üretici sektörlere açılan kredilerin toplam hacmi reel bazda yüzde 4,9 daralırken, tüketici kesime açılan krediler ve bireysel kredi kartı borçlarının toplam hacmi ise reel olarak yüzde 0,9 büyüdü. Son bir yılda ise sektörel kredilerin hacmindeki genişleme yüzde 48,5’le enflasyonun çok altında kalırken, tüketici borçlarındaki artış yüzde 74,3’le enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşti. Şubat sonu itibarıyla son bir yılda yüzde 55,18 olan enflasyonla indirgendiğinde sektörlerin kullandığı kredilerin toplam hacminde reel olarak yüzde 4,3 daralma, tüketicilerin bankalara olan kredi ve kart borçlarında ise reel bazda 12,3 genişleme yaşandığı dikkati çekti."

internet-alışveriş-kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
EKONOMİ
Kartla harcama yüzde 131 arttı
28 Mart, 07:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала