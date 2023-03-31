https://sputniknews.com.tr/20230331/dunya-bankasi-baskanligi-icin-tek-aday-belli-oldu-1068986228.html
Dünya Bankası Başkanlığı için tek aday belli oldu
Dünya Bankası Başkanlığı için tek aday belli oldu
Dünya Bankası Başkanlığı için tek aday ABD'li Ajay Banga oldu. İcra direktörleri kurulu, resmi mülakat gerçekleştirecek. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T09:20+0300
2023-03-31T09:20+0300
2023-03-31T09:20+0300
ekonomi
dünya bankası
ajay banga
aday
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Dünya Bankası Grubu Başkanlığı için aday gösterme süresi 29 Mart'ta sona erdi.Dünya Bankası Başkanlığı için tek aday ABD'li Ajay Banga oldu.Prosedürler doğrultusunda İcra Direktörleri Kurulu'nun başkan adayıyla resmi mülakat gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, başkan seçiminin zamanında tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.Dünya Bankası Başkanı David Malpass, şubat ayında, 4 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılacağını duyurmuştu.Malpass'ın kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Mastercard'ın Eski Üst Yöneticisi (CEO) Ajay Banga'yı aday gösterdiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230224/abd-baskani-biden-dunya-bankasi-baskanligina-ajay-bangayi-aday-gosterdi-1067441789.html
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dünya bankası, ajay banga, aday
dünya bankası, ajay banga, aday
Dünya Bankası Başkanlığı için tek aday belli oldu
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Dünya Bankası Başkanlığı için tek aday ABD'li Ajay Banga oldu. İcra direktörleri kurulu, resmi mülakat gerçekleştirecek.
Dünya Bankası Grubu Başkanlığı için aday gösterme süresi 29 Mart'ta sona erdi.
Dünya Bankası Başkanlığı için tek aday ABD'li Ajay Banga oldu.
Prosedürler doğrultusunda İcra Direktörleri Kurulu'nun başkan adayıyla resmi mülakat gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, başkan seçiminin zamanında tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, şubat ayında, 4 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılacağını duyurmuştu.
Malpass'ın kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Mastercard'ın Eski Üst Yöneticisi (CEO) Ajay Banga'yı aday gösterdiğini açıklamıştı.