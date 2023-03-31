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https://sputniknews.com.tr/20230331/dolar-ve-euro-yukseliyor-1068985744.html
Dolar ve euro yükseliyor
Dolar ve euro yükseliyor
İstanbul serbest piyasada dolar 19,1860 liradan, euro 20,8950 liradan güne başladı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 19,1840 liradan alınan dolar 19,1860 liradan satılıyor. 20,8930 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,8950 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 19,1700 lira, euronun satış fiyatı ise 20,9190 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 221 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 977 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 887 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1980 dolar seviyelerinde.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4,896 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.48 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.48 dolardan işlem görüyor.
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Dolar ve euro yükseliyor

09:14 31.03.2023
© AAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,1860 liradan, euro 20,8950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,1840 liradan alınan dolar 19,1860 liradan satılıyor. 20,8930 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,8950 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 19,1700 lira, euronun satış fiyatı ise 20,9190 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 221 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 977 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 887 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1980 dolar seviyelerinde.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4,896 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 78.48 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.48 dolardan işlem görüyor.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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