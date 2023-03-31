Depremde evi hasar görenlere uyarı: 'Dilekçeleriniz reddedildiyse, dava açabilirsiniz'
15:17 31.03.2023 (güncellendi: 15:19 31.03.2023)
© İHA / MÜKREMİN KAYAEnkaz
© İHA / MÜKREMİN KAYA
Depremde evleri hasar görenlere uyarılarda bulunan Avukat Fatih Şen, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kendisine yöneltilen başvuruyu 30 günlük süre içerisinde ret ettiği takdirde, ret kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde tam yargı davası açılmalıdır” dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar görenlerin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yaptıkları başvurular reddedildi.
Avukat Fatih Şen, Depreme dayanıklı olarak inşa edilmeyen yapılar ortaya çıkardığı can ve mal kayıplarının yüksek olduğunu bu sebeple depremin mücbir bir sebep olarak değerlendirilemeyeceğini dile getirdi ve şunları ekledi:
“Depremin idarenin faaliyetleri dışında gerçekleştiği açık olması sebebiyle dışsallık şartı mevcuttur, lakin memleketimizin büyük bir kısmının deprem riski taşıdığı bilimsel bir gerçektir. Bu hali ile depremin öngörülemez olduğundan bahsedilemeyecektir. Önlenemezlik şartı ile ilgili ise daha önce olduğu gibi yine gördüğümüz üzere depreme dayanıklı olan yapıların tek bir çatlak dahi almadan depremi atlattığı kamuoyuna da yansıdığı şekli ile sabittir. Bunun yanında depreme dayanıklı olarak inşa edilmeyen yapıların ortaya çıkardığı can ve mal kaybı ise ne yazık ki ortadadır. Bu sebepler ile deprem, mücbir bir sebep olarak değerlendirilemeyecektir. Danıştay kararlarından da örnek vermek gerekirse; zeminin özelliği, zemin durumuna göre depreme dayanıklılığının kontrolü, yapı kullanma izni bulunup bulunmadığı, imar planları ve inşaat ruhsatlarının hangi idarelerce yapıldığı ve verildiği, yapıların imar açısından denetlenmesi, afete uğramış ve uğrayabilecek bölgeler ile yapı ve ikamet için yasaklanmış afet bölgelerinin tespit ve ilan edilip edilmediği, afet bölgelerinde yapılacak yapılarla ilgili kuralları, yapı tekniklerini, projelendirme esaslarını, ülkenin deprem haritalarını hazırlamak konusunda idarelerin üzerlerine düşen görev ve yetkileri yerine getirip getirmediği, denetim ve kontrol görevlerini yapıp yapmadığı gibi hususlardaki ihmaller kusur olarak idareye yükletilebilecektir”
Deprem sebebiyle idareye karşı açılması gereken dava türünün ‘tam yargı’ davası olduğunu belirten Fatih Şen, sözlerine şu şekilde devam etti;
“Dava açılmadan önce 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 13. Maddesinde yer alan sürelere riayet etmek suretiyle idareye başvuru yapılmalıdır. Bu bağlamda, depremin ve uğranılan zararın öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl ve en geç depremin meydana geldiği tarihten itibaren beş yıl içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na dilekçe ile başvuru gerçekleştirilmelidir. Bakanlık kendisine yöneltilen bu başvuruyu 30 günlük süre içerisinde ret ettiği takdirde, ret kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde tam yargı davası açılmalıdır. Şayet idare başvuruya 30 gün içerisinde cevap vermez ise başvuru ret edilmiş kabul edilerek, 60 gün içerisinde idareye dava açılmalıdır. Elbette gidilebilir, daha önce deprem yaşanmış ve deprem kuşağında risk altında bulunan bir bölgede idarenin meydana gelebilecek bir deprem felaketine karşı önlem alması gerektiği şüphesizdir. Gerekli önlemleri almayıp ve denetimleri gerçekleştirmeyen idarenin ‘hizmet kusurundan’ bahsedilecek olup, DASK, ZDS bulunmasa dahi idarenin sorumluluğuna gidilebilecektir.”