https://sputniknews.com.tr/20230331/cumhurbaskanligi-secimi-kesin-aday-listesi-resmi-gazetede-yayimlandi-1068979420.html
Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
YSK'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Sinan Oğan 14... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T00:03+0300
2023-03-31T00:03+0300
2023-03-31T00:07+0300
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cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
00:03 31.03.2023 (güncellendi: 00:07 31.03.2023) Abone ol
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YSK'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Sinan Oğan 14 Mayıs seçimlerine aday olmaya hak kazandı.