https://sputniknews.com.tr/20230331/cadir-bulamayan-samandagli-depremzede-muhtar-sadece-kendine-oy-verenlere-akrabalarina-veriyor-1069018300.html
Çadır bulamayan Samandağlı depremzede: Muhtar, sadece kendine oy verenlere ve akrabalarına veriyor
Çadır bulamayan Samandağlı depremzede: Muhtar, sadece kendine oy verenlere ve akrabalarına veriyor
Depremin 54. gününde Samandağ’daki Sutaşı mahallesinde çadır bulamadıkları için yaşadıkları sera su basan Yağmur Hanım, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T19:32+0300
2023-03-31T19:32+0300
2023-03-31T19:32+0300
akşam postasi
radyo
çadır
deprem
samandağ
hatay
sel
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Ailesiyle birlikte serada yaşamaya çalışan Yağmur Hanım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Bizi resmen unuttular'
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Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, çadır, deprem, samandağ, hatay, sel
radyo, çadır, deprem, samandağ, hatay, sel
Çadır bulamayan Samandağlı depremzede: Muhtar, sadece kendine oy verenlere ve akrabalarına veriyor
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Depremin 54. gününde Samandağ’daki Sutaşı mahallesinde çadır bulamadıkları için yaşadıkları sera su basan Yağmur Hanım, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. “Muhtar, sadece kendine oy verenlere ve akrabalarına çadır veriyor. Bizim sesimizi hâlâ duyan yok. Muhtar bizden kaçıyor” dedi.
Ailesiyle birlikte serada yaşamaya çalışan Yağmur Hanım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“Çadırımız olmadığı için serada yaşıyorduk ama yağan yağmurlar sonrasında serayı su bastı. Seradan ayrılıp anneannemin çadırına taşınmak zorunda kaldık. Biz hâlâ burada yaşam mücadelesi veriyoruz. Hatay Samandağ Sutaşı Mahallesi’nde yaşıyoruz muhtardan çadır istemiştik ama çadır hala gelmedi. Anneannemin çadırında 17 kişi kalıyoruz ve bu çadırı da paramızla biz aldık. Devletin yardım eli bize hiç ulaşmadı. Muhtardan çadır istediğimiz, ‘elimize geldikçe ulaştırmaya çalışıyoruz’ diyorlar ama… Muhtar, sadece kendine oy verenlere ve akrabalarına çadır veriyor. Depremin 54’üncü günündeyiz ama bizim sesimizi hala duyan yok. Muhtar şiddet uygulanmasın diye iki üç arabayla geziyor. Muhtar bizden kaçıyor.
'Bizi resmen unuttular'
"Köyümüze, devletin yardımları değil yardımsever insanların yardımları ulaştı. Bende köyde gönüllüyüm ve gönüllü dışında yardım eli uzatabilecek kimse yok. Devlet bize yarım litre su bile getirmedi. Seçim geliyor ve bizden oy istemek için geldiklerinde ancak yardım gelir. Şehre gelen yardımlar hep merkeze gidiyor, köylere gelen hiçbir şey yok. Bizi resmen unuttular.”