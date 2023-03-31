Çadır bulamayan Samandağlı depremzede: Muhtar, sadece kendine oy verenlere ve akrabalarına veriyor

“Çadırımız olmadığı için serada yaşıyorduk ama yağan yağmurlar sonrasında serayı su bastı. Seradan ayrılıp anneannemin çadırına taşınmak zorunda kaldık. Biz hâlâ burada yaşam mücadelesi veriyoruz. Hatay Samandağ Sutaşı Mahallesi’nde yaşıyoruz muhtardan çadır istemiştik ama çadır hala gelmedi. Anneannemin çadırında 17 kişi kalıyoruz ve bu çadırı da paramızla biz aldık. Devletin yardım eli bize hiç ulaşmadı. Muhtardan çadır istediğimiz, ‘elimize geldikçe ulaştırmaya çalışıyoruz’ diyorlar ama… Muhtar, sadece kendine oy verenlere ve akrabalarına çadır veriyor. Depremin 54’üncü günündeyiz ama bizim sesimizi hala duyan yok. Muhtar şiddet uygulanmasın diye iki üç arabayla geziyor. Muhtar bizden kaçıyor.