https://sputniknews.com.tr/20230331/bm-soguk-savastan-bu-yana-nukleer-silah-kullanilma-riskinin-en-yuksek-oldugu-donemdeyiz-1069022790.html

BM: 'Soğuk Savaş'tan bu yana nükleer silah kullanılma riskinin en yüksek olduğu dönemdeyiz'

BM: 'Soğuk Savaş'tan bu yana nükleer silah kullanılma riskinin en yüksek olduğu dönemdeyiz'

Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, "Soğuk Savaş'tan bu yana nükleer silah kullanılma riskinin en yüksek olduğu... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T22:25+0300

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Nakamitsu, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen 'Uluslararası Barış ve Güvenliğe Yönelik Tehditler' başlıklı oturumda konuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 25 Mart'ta, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini duyurduğunu anımsatan Nakamitsu, tüm üye ülkelerin gerginliği artıracak ya da hataya yol açacak adımlardan kaçınması gerektiğini dile getirdi.Nakamitsu, taraf ülkelerin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Antlaşmasının (NPT) yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerek söz konusu yükümlülükler sayesinde nükleer silah kullanımı ve yaygınlaşmasının engellediğini belirtti.Nakamitsu, "Soğuk Savaş'tan bu yana nükleer silah kullanılma riskinin en yüksek olduğu dönemdeyiz. Ukrayna'daki savaş bu riskin en vahim örneği" ifadelerini kullandı.

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bm, birleşmiş milletler (bm), nükleer, nükleer füze, nükleer silah