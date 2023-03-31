https://sputniknews.com.tr/20230331/blinken-rusyada-wsj-muhabirinin-tutuklanmasini-kinadi-1068980963.html
Blinken, Rusya’da WSJ muhabirinin tutuklanmasını kınadı
Blinken, Rusya’da WSJ muhabirinin tutuklanmasını kınadı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’da The Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç’in tutuklanmasını kınadığını belirterek bir kez daha tüm ABD... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T00:57+0300
2023-03-31T00:57+0300
2023-03-31T00:59+0300
dünya
antony blinken
wall street journal (wsj)
rusya
abd
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “ABD vatandaşı bir gazetecinin Rusya’da tartışmalı biçimde gözaltına alınmasından derin endişe duyuyoruz. Bu konuda The Wall Street Journal ile irtibat halindeyiz. Bir ABD vatandaşı yurt dışında alıkonulduğunda, derhal konsolosluk erişimi aramaya başlar ve mümkün olan her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.ABD vatandaşları için şu anda Rusya topraklarında bulunmanın tehlikeli olduğunu bir kez daha dile getiren Blinken, yurttaşlarına “derhal Rusya’dan ayrılma” çağrısında bulundu.Beyaz Saray: Rusya’yla temas halindeyizBeyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in yazılı açıklamasında, “ABD Dışişleri Bakanlığı, bu konuda doğrudan Rusya makamlarıyla temas halinde. Özellikle de Sayın Gerşkoviç’e konsolosluk erişiminin sağlanması üzerinde çalışmalar yürütülüyor” ifadesine yer verildi.Jean-Pierre, “Rus makamlarının ABD vatandaşlarını hedef olarak algılaması kabul edilemez. Gerşkoviç’in tutuklanmasını şiddetle kınıyoruz” diye ekledi.Bloomberg’in haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Başkanı Joe Biden’in WSJ muhabirinin tutuklanmasıyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230330/rusya-disisleri-wsj-muhabirinin-takasi-su-an-icin-gundemde-yok-1068972569.html
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antony blinken, wall street journal (wsj), rusya, abd
antony blinken, wall street journal (wsj), rusya, abd
Blinken, Rusya’da WSJ muhabirinin tutuklanmasını kınadı
00:57 31.03.2023 (güncellendi: 00:59 31.03.2023) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’da The Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç’in tutuklanmasını kınadığını belirterek bir kez daha tüm ABD vatandaşlarına Rusya’dan ayrılma çağrısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “ABD vatandaşı bir gazetecinin Rusya’da tartışmalı biçimde gözaltına alınmasından derin endişe duyuyoruz. Bu konuda The Wall Street Journal ile irtibat halindeyiz. Bir ABD vatandaşı yurt dışında alıkonulduğunda, derhal konsolosluk erişimi aramaya başlar ve mümkün olan her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.
ABD vatandaşları için şu anda Rusya topraklarında bulunmanın tehlikeli olduğunu bir kez daha dile getiren Blinken, yurttaşlarına “derhal Rusya’dan ayrılma” çağrısında bulundu.
Beyaz Saray: Rusya’yla temas halindeyiz
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre’in yazılı açıklamasında, “ABD Dışişleri Bakanlığı, bu konuda doğrudan Rusya makamlarıyla temas halinde. Özellikle de Sayın Gerşkoviç’e konsolosluk erişiminin sağlanması üzerinde çalışmalar yürütülüyor” ifadesine yer verildi.
Jean-Pierre, “Rus makamlarının ABD vatandaşlarını hedef olarak algılaması kabul edilemez. Gerşkoviç’in tutuklanmasını şiddetle kınıyoruz” diye ekledi.
Bloomberg’in haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Başkanı Joe Biden’in WSJ muhabirinin tutuklanmasıyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi.