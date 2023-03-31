https://sputniknews.com.tr/20230331/belarus-ukraynada-birlik-ve-silah-transferinin-durdurulacagi-bir-ateskes-ilan-edilmeli---1068994634.html

Belarus: Ukrayna’da birlik ve silah transferinin durdurulacağı bir ateşkes ilan edilmeli

Belarus: Ukrayna’da birlik ve silah transferinin durdurulacağı bir ateşkes ilan edilmeli

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, halka sesleniş konuşmasında, Ukrayna’da birliklerin bir yerden bir yere konuşlandırılmasının ve silah transferinin de... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T11:53+0300

2023-03-31T11:53+0300

2023-03-31T12:25+0300

ukrayna krizi

belarus

aleksandr lukaşenko

rusya

ukrayna

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko televizyonlardan yayınlanan halka sesleniş konuşmasında, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya yaptıkları askeri yardımlar nedeniyle nükleer savaştan endişe ettiğini kaydetti ve gerilim iyice tırmanmadan Ukrayna’da ateşkes ilan edilmesi gerektiğine inandığını belirtti. Lukaşenko, “Gerilim tırmanmadan şimdi durmalı. Askeri eylemlere son verilmesini teklif etme riskini alıyorum. Birliklerin bir yerden bir yere konuşlandırılmasının ve silahlarla askeri araçların sevk edilmelerinin durdurulmasını içeren bir ateşkes ilan edilmeli. Her şey olduğu yerde durmalı” çağrısını yaptı.Belarus Devlet Başkanı, “Batı, askeri eylemlerdeki bu duraklamayı yeniden aldatarak kendini güçlendirmek için kullanırsa o zaman Rusya, gerilimin tırmanmasını önlemek adına askeri sanayisinin tüm gücünü ve olanaklarını kullanmakla yükümlüdür. Buna fosfor bombaları, zayıflatılmış ve zenginleştirilmiş uranyum da dahildir” ifadelerini kullandı.'Üçüncü Dünya Savaşı’nın eli kulağında' diyen Lukaşenko'dan Ukrayna'da ön koşulsuz müzakere çağrısı “ABD ile uydularının çabaları sonucunda (Ukrayna’da) topyekun bir savaş başladı. Nükleer atışları içerebilecek Üçüncü Dünya Savaşı’nın eli kulağında” uyarısını yapan Lukaşenko, ‘ön koşulsuz müzakere’ çağrısı yaptı: “Topraksal, yeniden yapılandırma ve güvenlikle ilgili tüm meseleler müzakere masasında hiçbir ön koşul öne sürülmeden çözülmelidir.”

https://sputniknews.com.tr/20230328/lukasenko-31-martta-belarus-halkina-ve-parlamentoya-hitap-edecek-1068858356.html

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