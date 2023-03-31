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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230331/belarus-ukraynada-birlik-ve-silah-transferinin-durdurulacagi-bir-ateskes-ilan-edilmeli---1068994634.html
Belarus: Ukrayna’da birlik ve silah transferinin durdurulacağı bir ateşkes ilan edilmeli
Belarus: Ukrayna’da birlik ve silah transferinin durdurulacağı bir ateşkes ilan edilmeli
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, halka sesleniş konuşmasında, Ukrayna’da birliklerin bir yerden bir yere konuşlandırılmasının ve silah transferinin de... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T11:53+0300
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ukrayna krizi
belarus
aleksandr lukaşenko
rusya
ukrayna
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko televizyonlardan yayınlanan halka sesleniş konuşmasında, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya yaptıkları askeri yardımlar nedeniyle nükleer savaştan endişe ettiğini kaydetti ve gerilim iyice tırmanmadan Ukrayna’da ateşkes ilan edilmesi gerektiğine inandığını belirtti. Lukaşenko, “Gerilim tırmanmadan şimdi durmalı. Askeri eylemlere son verilmesini teklif etme riskini alıyorum. Birliklerin bir yerden bir yere konuşlandırılmasının ve silahlarla askeri araçların sevk edilmelerinin durdurulmasını içeren bir ateşkes ilan edilmeli. Her şey olduğu yerde durmalı” çağrısını yaptı.Belarus Devlet Başkanı, “Batı, askeri eylemlerdeki bu duraklamayı yeniden aldatarak kendini güçlendirmek için kullanırsa o zaman Rusya, gerilimin tırmanmasını önlemek adına askeri sanayisinin tüm gücünü ve olanaklarını kullanmakla yükümlüdür. Buna fosfor bombaları, zayıflatılmış ve zenginleştirilmiş uranyum da dahildir” ifadelerini kullandı.'Üçüncü Dünya Savaşı’nın eli kulağında' diyen Lukaşenko'dan Ukrayna'da ön koşulsuz müzakere çağrısı “ABD ile uydularının çabaları sonucunda (Ukrayna’da) topyekun bir savaş başladı. Nükleer atışları içerebilecek Üçüncü Dünya Savaşı’nın eli kulağında” uyarısını yapan Lukaşenko, ‘ön koşulsuz müzakere’ çağrısı yaptı: “Topraksal, yeniden yapılandırma ve güvenlikle ilgili tüm meseleler müzakere masasında hiçbir ön koşul öne sürülmeden çözülmelidir.”
https://sputniknews.com.tr/20230328/lukasenko-31-martta-belarus-halkina-ve-parlamentoya-hitap-edecek-1068858356.html
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belarus, aleksandr lukaşenko, rusya, ukrayna
belarus, aleksandr lukaşenko, rusya, ukrayna

Belarus: Ukrayna’da birlik ve silah transferinin durdurulacağı bir ateşkes ilan edilmeli

11:53 31.03.2023 (güncellendi: 12:25 31.03.2023)
© AP Photo / Gavriil GrigorovAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Gavriil Grigorov
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, halka sesleniş konuşmasında, Ukrayna’da birliklerin bir yerden bir yere konuşlandırılmasının ve silah transferinin de durdurulmasını içeren bir ateşkes ilan edilmesi çağrısını yaptı.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko televizyonlardan yayınlanan halka sesleniş konuşmasında, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya yaptıkları askeri yardımlar nedeniyle nükleer savaştan endişe ettiğini kaydetti ve gerilim iyice tırmanmadan Ukrayna’da ateşkes ilan edilmesi gerektiğine inandığını belirtti.
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
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Lukaşenko, 31 Mart'ta Belarus halkına ve parlamentoya hitap edecek
28 Mart, 16:32
Lukaşenko, “Gerilim tırmanmadan şimdi durmalı. Askeri eylemlere son verilmesini teklif etme riskini alıyorum. Birliklerin bir yerden bir yere konuşlandırılmasının ve silahlarla askeri araçların sevk edilmelerinin durdurulmasını içeren bir ateşkes ilan edilmeli. Her şey olduğu yerde durmalı” çağrısını yaptı.
Belarus Devlet Başkanı, “Batı, askeri eylemlerdeki bu duraklamayı yeniden aldatarak kendini güçlendirmek için kullanırsa o zaman Rusya, gerilimin tırmanmasını önlemek adına askeri sanayisinin tüm gücünü ve olanaklarını kullanmakla yükümlüdür. Buna fosfor bombaları, zayıflatılmış ve zenginleştirilmiş uranyum da dahildir” ifadelerini kullandı.

'Üçüncü Dünya Savaşı’nın eli kulağında' diyen Lukaşenko'dan Ukrayna'da ön koşulsuz müzakere çağrısı

“ABD ile uydularının çabaları sonucunda (Ukrayna’da) topyekun bir savaş başladı. Nükleer atışları içerebilecek Üçüncü Dünya Savaşı’nın eli kulağında” uyarısını yapan Lukaşenko, ‘ön koşulsuz müzakere’ çağrısı yaptı: “Topraksal, yeniden yapılandırma ve güvenlikle ilgili tüm meseleler müzakere masasında hiçbir ön koşul öne sürülmeden çözülmelidir.”
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