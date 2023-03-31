https://sputniknews.com.tr/20230331/bakan-soylu-iyi-parti-il-binasina-saldiri-bir-provokasyondur--1069008005.html
Bakan Soylu: İYİ Parti İl Binasına saldırı bir provokasyondur, failler en kısa zamanda bulunacak
Bakan Soylu: İYİ Parti İl Binasına saldırı bir provokasyondur, failler en kısa zamanda bulunacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul il binasına yapılan silahlı saldırıyı provokasyon olarak yorumladı. Bakan Soylu, faillerin en kısa zamanda... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T16:14+0300
2023-03-31T16:14+0300
2023-03-31T16:14+0300
politika
süleyman soylu
iyi parti
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Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri, parti binasının camına, diğeri de kafeteryadaki koltuğa isabet etti. Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kurşunlanan İstanbul İl Başkanlığı önünde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Meral Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı, korkmuyorum Recep Bey!" diye seslendi. Akşener, saldırının Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gerçekleştiğine dikkati çekti.
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süleyman soylu, iyi parti
süleyman soylu, iyi parti
Bakan Soylu: İYİ Parti İl Binasına saldırı bir provokasyondur, failler en kısa zamanda bulunacak
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti İstanbul il binasına yapılan silahlı saldırıyı provokasyon olarak yorumladı. Bakan Soylu, faillerin en kısa zamanda bulunacağını da söyledi.
Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri, parti binasının camına, diğeri de kafeteryadaki koltuğa isabet etti.
Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kurşunlanan İstanbul İl Başkanlığı önünde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Meral Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı, korkmuyorum Recep Bey!" diye seslendi. Akşener, saldırının Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gerçekleştiğine dikkati çekti.