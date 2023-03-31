https://sputniknews.com.tr/20230331/avrupa-birliginden-ab-lubnana-60-milyon-euroluk-insani-yardim-1069017319.html

Avrupa Birliği'nden Lübnan'a 60 milyon euro'luk insani yardım

Avrupa Birliği'nden Lübnan'a 60 milyon euro'luk insani yardım

Avrupa Birliği (AB) Kriz Yönetimi'nden Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic, Lübnan'daki savunmasız insanlara bu yıl için 60 milyon euro'luk insani yardım temin... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T18:37+0300

2023-03-31T18:37+0300

2023-03-31T18:37+0300

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ekonomik kriz

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Ekonomik ve siyasi krizle birlikte birçok mülteciye ev sahipliği yapması nedeniyle zor bir süreçten geçen Lübnan ile dayanışma içerisinde olduklarını belirten Lenarcic, Suriyeli mültecilerin yanı sıra son dönemlerde artan enflasyon ve düşük maaş sebebiyle yardıma muhtaç Lübnanlı sayısında da ciddi bir artışın meydana geldiğini ifade etti.Lenarcic, "Geçen yıla oranla yüzde 20'lik bir artışla bu yıl (Lübnan'a sunulmak üzere) 60 milyon euro'luk insani yardım toplandı" dedi.AB'li yetkili insani yardımların savunmasız konumdaki Suriyeli mülteciler ve Lübnan vatandaşlarına verileceğini sözlerine ekledi.Lübnan'daki ekonomik krizLübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.Yaklaşık 3.5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.Ülkede, 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken son 1 yıl içinde değer kaybı hızla artmaya devam etti.Dünya Bankası'nın Kasım 2022'de yayımlanan raporunda, Lübnan'daki mali kaybın 72 milyar doları aştığı belirtilmişti.Nüfusunun yüzde 80'inin yoksulluk sınırında olduğu aktarılan Lübnan'da, 14 Mart'ta karaborsada 100 bin Lübnan lirası seviyesinde işlem gören dolar, 21 Mart'ta 140 bin liraya çıkarak yeni bir rekor kırmıştı.

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