https://sputniknews.com.tr/20230331/artvinde-binalar-arasinda-mahsur-kalan-sahipsiz-50ye-yakin-kopek-ile-114-kedi-kurtarildi-1069010049.html

Artvin'de binalar arasında mahsur kalan sahipsiz 50'ye yakın köpek ile 114 kedi kurtarıldı

Artvin'de binalar arasında mahsur kalan sahipsiz 50'ye yakın köpek ile 114 kedi kurtarıldı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj suları ilçe merkezini tamamen kapladı. Cadde, sokak, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Karayla bağlantısı kesilen... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T17:05+0300

2023-03-31T17:05+0300

2023-03-31T17:05+0300

yaşam

artvin

baraj

hayvan

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Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı su tutma işlemi nedeniyle bölgelerde bulunan sokak hayvanlarının tahliyesi sürüyor. Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) koordinesinde, gönüllülerin katıldığı çalışmada tespit edilen hayvanlar tek tek toplanıp güvenli bölgeye taşınıyor. Baraj sularının seviyesi 95 metreyi aşarken, ilçe merkezi de tamamen sular altında kaldı. Karayla bağlantısı kesilen binalardan kedi ve köpek sesi duyan vatandaşlar HAYDİKO gönüllülerine haber verdi.Etrafı sularla çevrili olan sokak hayvanları sığındığı binalardan, ekipler bot yardımıyla tespit etikleri kedi ve köpekleri tek tek kurtarmayı başardı.Gönüllüler bota koydukları sokak hayvanlarını nehri geçerek karaya çıkarttı. Aralarında yeni doğmuş yavru ve annelerinin de bulunduğu sokak hayvanları, tedavilerinin ardından yiyecek verilerek güvenli alana götürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230130/garipceye--30-yeni-balikci-barinagi-1066337005.html

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