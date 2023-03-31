https://sputniknews.com.tr/20230331/artvinde-binalar-arasinda-mahsur-kalan-sahipsiz-50ye-yakin-kopek-ile-114-kedi-kurtarildi-1069010049.html
Artvin'de binalar arasında mahsur kalan sahipsiz 50'ye yakın köpek ile 114 kedi kurtarıldı
Artvin'de binalar arasında mahsur kalan sahipsiz 50'ye yakın köpek ile 114 kedi kurtarıldı
Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj suları ilçe merkezini tamamen kapladı. Cadde, sokak, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Karayla bağlantısı kesilen... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T17:05+0300
2023-03-31T17:05+0300
2023-03-31T17:05+0300
yaşam
artvin
baraj
hayvan
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı su tutma işlemi nedeniyle bölgelerde bulunan sokak hayvanlarının tahliyesi sürüyor. Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) koordinesinde, gönüllülerin katıldığı çalışmada tespit edilen hayvanlar tek tek toplanıp güvenli bölgeye taşınıyor. Baraj sularının seviyesi 95 metreyi aşarken, ilçe merkezi de tamamen sular altında kaldı. Karayla bağlantısı kesilen binalardan kedi ve köpek sesi duyan vatandaşlar HAYDİKO gönüllülerine haber verdi.Etrafı sularla çevrili olan sokak hayvanları sığındığı binalardan, ekipler bot yardımıyla tespit etikleri kedi ve köpekleri tek tek kurtarmayı başardı.Gönüllüler bota koydukları sokak hayvanlarını nehri geçerek karaya çıkarttı. Aralarında yeni doğmuş yavru ve annelerinin de bulunduğu sokak hayvanları, tedavilerinin ardından yiyecek verilerek güvenli alana götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230130/garipceye--30-yeni-balikci-barinagi-1066337005.html
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Artvin'de binalar arasında mahsur kalan sahipsiz 50'ye yakın köpek ile 114 kedi kurtarıldı
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj suları ilçe merkezini tamamen kapladı. Cadde, sokak, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Karayla bağlantısı kesilen binalarda mahsur kalan sahipsiz sokak hayvanları hayvanseverler eşliğinde bot yardımıyla kurtarıldı.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı su tutma işlemi nedeniyle bölgelerde bulunan sokak hayvanlarının tahliyesi sürüyor. Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) koordinesinde, gönüllülerin katıldığı çalışmada tespit edilen hayvanlar tek tek toplanıp güvenli bölgeye taşınıyor. Baraj sularının seviyesi 95 metreyi aşarken, ilçe merkezi de tamamen sular altında kaldı. Karayla bağlantısı kesilen binalardan kedi ve köpek sesi duyan vatandaşlar HAYDİKO gönüllülerine haber verdi.
Etrafı sularla çevrili olan sokak hayvanları sığındığı binalardan, ekipler bot yardımıyla tespit etikleri kedi ve köpekleri tek tek kurtarmayı başardı.
Gönüllüler bota koydukları sokak hayvanlarını nehri geçerek karaya çıkarttı. Aralarında yeni doğmuş yavru ve annelerinin de bulunduğu sokak hayvanları, tedavilerinin ardından yiyecek verilerek güvenli alana götürüldü.