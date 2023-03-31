https://sputniknews.com.tr/20230331/arastirma-bitkilerin-insan-kulagiyla-duyulamayacak-sesler-cikardigi-kesfedildi-1069002750.html

Araştırma: Bitkilerin insan kulağıyla duyulamayacak sesler çıkardığı keşfedildi

Araştırma: Bitkilerin insan kulağıyla duyulamayacak sesler çıkardığı keşfedildi

Bilim insanları, bitkilerin insan kulağıyla duyulamayacak sesler çıkardığını, susadıklarında ya da stres altında bu sesleri arttırdıklarını tespit etti. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T14:03+0300

2023-03-31T14:03+0300

2023-03-31T14:03+0300

yaşam

çiçek

bitki

bilim insanı

araştırma

konuşma

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Araştırma dergisi "The Cell'de" yayımlanan araştırmaya göre, botanik bilimciler, bitkilerin bilinenin aksine "sessiz canlılar" olmadığını ortaya koydu.Tel Aviv Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Profesör Lilach Hadany, CNN'e yaptığı açıklamada, "Sese yanıt veren çok fazla organizma var, bu nedenle de bitkilerin sağır ve dilsiz olduğuna inanmak için iyi bir nedenimiz olmadığını düşündüm." ifadesini kullandı.İlk olarak 6 yıl önce laboratuvarında ultrasonik mikrofon kullanarak bir kaktüsün sesini kaydeden Hadany, tam olarak kaydettiği sesin kaktüsten mi yoksa çevredeki başka bir şeyden mi çıktığından emin olamadığını söyledi.Daha önce de bitkilerin titreşim yarattığının bilindiğini ancak bunun havada yayılan ses dalgalarına dönüştüğüne dair kanıt olmadığını belirten Hadany, bunun üzerine ekibiyle ses yalıtımlı akustik kutular içinde çalıştıklarını kaydetti.20 ile 250 kilohertz arasındaki sesleri algılayabilen ultrasonik mikrofonları, tütün ve domates fideleri koydukları kutulara yerleştiren ekip, bazı bitkilerin belirli kısımlarını kesti, bazılarını susuz bıraktı, bazılarına ise hiç dokunmadı.Bunun üzerine ekip, insan kulağının duyamayacağı derecede 40 ile 80 kilohertz arasında sesler kaydetti. Ekip, bunların patlayan mısır sesine benzediğini aktardı.Ayrıca ekip, stres altındaki bitkilerin daha çok ses ürettiğini ortaya çıkarttı.

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çiçek, bitki, bilim insanı, araştırma, konuşma