Akşener: Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek

"Seçime 1,5 ay kala ve sayın Cumhurbaşkanı demem lazım ama Cumhurbaşkanları böyle konuşamazlar Recep Bey’in üçüncü tehdidi üzerine partimiz kurşunlanmıştır. Daha önce dendi ki bana, ‘Bu günler iyi günlerin daha neler göreceksin’; lince uğradım. ‘Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan’ dendi, evim basıldı. Velhasılı kelam bu defa da ‘Beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma, beni kendinle uğraştırma’ denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız bu başka bir şey. Ama bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık, hakarettir. Aziz milletim size sesleniyorum. Bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize yarın size."