https://sputniknews.com.tr/20230331/aksener-tehditlerini-vazife-bilerek-uzerimize-gelen-kursunlari-cek-1068997949.html
Akşener: Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek
Akşener: Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek
İYİ Parti Genel Başkanı, İYİ Parti'ye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin "Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T12:57+0300
2023-03-31T12:57+0300
2023-03-31T13:29+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
iyi parti
saldırı
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İYİ Parti lideri Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Akşener "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" dedi.İl Başkanlığı önünde de konuştuAkşener, partisinin kurşunlanan İstanbul İl Başkanlığı önünde de açıklama yaptı ve "Meral Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı, korkmuyorum Recep Bey!" diye seslendi. Akşener, saldırının Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gerçekleştiğine dikkat çekti. Erdoğan'ın sinirlerinin bozulduğunu söyleyen Akşener, Erdoğan'a papatya ve melisa çayı içmesini önerdi.Akşener şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230331/kilicdaroglu-meral-hanim-guclu-bir-liderdir-asenadir-boyle-korkutamazsiniz-1068996754.html
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meral akşener, iyi parti, saldırı
meral akşener, iyi parti, saldırı
Akşener: Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek
12:57 31.03.2023 (güncellendi: 13:29 31.03.2023) Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı, İYİ Parti'ye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin "Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel" dedi.
İYİ Parti lideri Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Akşener "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" dedi.
İl Başkanlığı önünde de konuştu
Akşener, partisinin kurşunlanan İstanbul İl Başkanlığı önünde de açıklama yaptı ve "Meral Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı, korkmuyorum Recep Bey!" diye seslendi. Akşener, saldırının Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gerçekleştiğine dikkat çekti. Erdoğan'ın sinirlerinin bozulduğunu söyleyen Akşener, Erdoğan'a papatya ve melisa çayı içmesini önerdi.
Akşener şu ifadeleri kullandı:
"Seçime 1,5 ay kala ve sayın Cumhurbaşkanı demem lazım ama Cumhurbaşkanları böyle konuşamazlar Recep Bey’in üçüncü tehdidi üzerine partimiz kurşunlanmıştır. Daha önce dendi ki bana, ‘Bu günler iyi günlerin daha neler göreceksin’; lince uğradım. ‘Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan’ dendi, evim basıldı. Velhasılı kelam bu defa da ‘Beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma, beni kendinle uğraştırma’ denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı iki yerden kurşunlanmıştır. Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız bu başka bir şey. Ama bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık, hakarettir. Aziz milletim size sesleniyorum. Bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize yarın size."