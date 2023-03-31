https://sputniknews.com.tr/20230331/ak-partide-3-il-baskanligina-atama-1069001334.html
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
AK Parti'de İzmir, Karabük ve Karaman il başkanlıklarına atama yapıldı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T13:44+0300
2023-03-31T13:44+0300
2023-03-31T13:44+0300
politika
ak parti
atama
türkiye
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AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle İzmir İl Başkanlığına Muhammet Bilal Saygılı, Karabük İl Başkanlığına Ferhat Salt ve Karaman İl Başkanlığına Murat Öztürk'ün atandığı ifade edildi.Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.
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ak parti, atama, türkiye
AK Parti'de 3 il başkanlığına atama
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AK Parti'de İzmir, Karabük ve Karaman il başkanlıklarına atama yapıldı.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle İzmir İl Başkanlığına Muhammet Bilal Saygılı, Karabük İl Başkanlığına Ferhat Salt ve Karaman İl Başkanlığına Murat Öztürk'ün atandığı ifade edildi.
Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.