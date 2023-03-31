https://sputniknews.com.tr/20230331/ak-parti-sozcusu-celik-danimarka-ramazan-ayinda-nefret-suclarinin-merkezi-oldu-1069023539.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Danimarka, Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik: Danimarka, Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıya tepki gösterdi. Çelik, "Danimarka, ramazan ayında nefret... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T22:53+0300
2023-03-31T22:53+0300
2023-03-31T22:54+0300
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ömer çelik
ak parti
danimarka
ramazan
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Danimarka'nın ramazan ayında nefret suçlarının merkezi olduğunu belirten Çelik paylaşımında şu sözleri kullandı:
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ömer çelik, ak parti, danimarka, ramazan
ömer çelik, ak parti, danimarka, ramazan
AK Parti Sözcüsü Çelik: Danimarka, Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu
22:53 31.03.2023 (güncellendi: 22:54 31.03.2023) Abone ol
AK Parti Sözcüsü Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıya tepki gösterdi. Çelik, "Danimarka, ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu. Bu saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz" sözlerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.
Danimarka'nın ramazan ayında nefret suçlarının merkezi olduğunu belirten Çelik paylaşımında şu sözleri kullandı:
"Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz. Açık bir nefret suçuna izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz. Danimarka makamlarının nefret suçunun faillerine karşı harekete geçmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Sürecin takipçisi olacağız."