AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Danimarka'nın ramazan ayında nefret suçlarının merkezi olduğunu belirten Çelik paylaşımında şu sözleri kullandı:

AK Parti Sözcüsü Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıya tepki gösterdi. Çelik, "Danimarka, ramazan ayında nefret... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Çelik: Danimarka, Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu

© AA Ömer Çelik © AA

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıya tepki gösterdi. Çelik, "Danimarka, ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu. Bu saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz" sözlerini kullandı.