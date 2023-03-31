https://sputniknews.com.tr/20230331/ahmet-hakan-muharrem-incenin-su-anki-popularitesini-44-gun-surdurmesi-cok-zor-1068985053.html
Ahmet Hakan: Muharrem İnce’nin şu anki popülaritesini 44 gün sürdürmesi çok zor
Ahmet Hakan: Muharrem İnce’nin şu anki popülaritesini 44 gün sürdürmesi çok zor
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, cumhurbaşkanı aday Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin popülaritesini sürmesinin zor olacağını... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T08:31+0300
2023-03-31T08:31+0300
2023-03-31T08:31+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
ahmet hakan
memleket partisi
seçim
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Ahmet Hakan, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230329/muharrem-ince-adayliktan-cekilecegim-demedim--1068916072.html
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muharrem ince, ahmet hakan, memleket partisi, seçim
muharrem ince, ahmet hakan, memleket partisi, seçim
Ahmet Hakan: Muharrem İnce’nin şu anki popülaritesini 44 gün sürdürmesi çok zor
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, cumhurbaşkanı aday Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin popülaritesini sürmesinin zor olacağını, süreçte, "Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu" sorusunun temel olacağını ifade etti.
Ahmet Hakan, bugünkü yazısında
şu ifadeleri kullandı:
"Seçime 44 gün kaldı. Siyasette 24 saat çok uzun bir süreyse, 44 günün uzunluğunu varın siz hayal edin. 44 gün gibi uzun bir süreçte Muharrem İnce’nin şu anki popülaritesini sürdürmesi çok zor. Çünkü 44 günlük maratonun başat aktörleri Erdoğan ile Kılıçdaroğlu olur. Erdoğan / Kılıçdaroğlu gerilimi büyüdükçe Muharrem İnce’ye açılan alan daralır. Bu 44 gün içinde “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” sorusu, en temel soru haline gelecek. Bu nedenle Muharrem İnce’nin üçüncü bir yol açması, çok zorlaşır. Kısacası Muharrem İnce’nin yolu, bundan sonra çok daha zorlu olacak."