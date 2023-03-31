https://sputniknews.com.tr/20230331/243-metre-yukseklikten-kendini-kayaliklara-birakti-1069024557.html

243 metre yükseklikten kendini kayalıklara bıraktı

243 metre yükseklikten kendini kayalıklara bıraktı

Sivas’ın Divriği ilçesinde bir şahıs 243 metre yüksekliğiyle Anadolu’nun en yükseği olan cam seyir terasından atlayarak intihar etti, o anlar güvenlik... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T23:17+0300

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yaşam

sivas

divriği

seyir

seyir terası

intihar

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Olay, geçtiğimiz günlerde Sivas’ın Divriği ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, psikolojik sorunları olan Y.K. isimli şahıs ilçede bulunan Anadolu’nun en yükseği olarak bilinen cam seyir terasına gelerek kendini aşağı attı. 243 metre yüksekliği bulunan cam seyir terasından kayalıklara atlayan Y.K.’yı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de intihar eden şahsı kurtarma çalışması başlattı. Oldukça dik ve kayalık olan yerden cesedi çıkarmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri Sivas AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri yaklaşık 9 saatin ardından intihar eden şahsın cansız bedenini kayalıklardan çıkarmayı başardı.Defnedildiği öğrenilen Y.K.’nın intihar anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Y.K‘nın elinde sandalye ile cam seyir terasına gelip bir süre atlayacağı alanı izledikten sonra korkulukların üzerine çıkarak 243 metre yükseklikten kendini aşağı bıraktığı görüldü.

sivas

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sivas, divriği, seyir, seyir terası, intihar