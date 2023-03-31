https://sputniknews.com.tr/20230331/2022de-abnin-dogalgaz-ithalat-harcamalari-2021-yilina-kiyasla-uc-katina-cikti--1069019091.html
2022’de AB’nin doğalgaz ithalat harcamaları 2021 yılına kıyasla üç katına çıktı
2022’de AB’nin doğalgaz ithalat harcamaları 2021 yılına kıyasla üç katına çıktı
2022'de AB'nin gaz ithalatı harcaması 400 milyar euro'ya yaklaştı, bu da 2021 yılındaki seviyenin üç katından fazla. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T21:07+0300
2023-03-31T21:07+0300
2023-03-31T21:07+0300
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Rusya'nın toplam AB doğalgaz talebindeki payı 2021'deki yüzde 40'tan 2022 yılının sonunda kaydedilen yüzde 10'un altına düştü, ancak yine de fiyat artışı sayesinde Rusya 2022'de önemli gelir elde etti. Doğalgaz tedarikçilerinin gelirleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, doğalgaz, rusya, ab, инфографика
infografik, doğalgaz, rusya, ab, инфографика
2022’de AB’nin doğalgaz ithalat harcamaları 2021 yılına kıyasla üç katına çıktı
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2022'de AB'nin gaz ithalatı harcaması 400 milyar euro'ya yaklaştı, bu da 2021 yılındaki seviyenin üç katından fazla.
Rusya'nın toplam AB doğalgaz talebindeki payı 2021'deki yüzde 40'tan 2022 yılının sonunda kaydedilen yüzde 10'un altına düştü, ancak yine de fiyat artışı sayesinde Rusya 2022'de önemli gelir elde etti.
Doğalgaz tedarikçilerinin gelirleri, Sputnik'in infografiğinde.