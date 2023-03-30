https://sputniknews.com.tr/20230330/ysk-cumhurbaskani-erdoganin-adayligina-yapilan-itirazlari-reddetti-1068967478.html

YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik yapılan itirazları reddetti

YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik yapılan itirazları reddetti

YSK Başkanı Yener, Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların reddine oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T17:13+0300

2023-03-30T17:13+0300

2023-03-30T17:47+0300

2023 türkiye seçimleri

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YSK, cumhurbaşkanı adaylığına yapılan itirazları karara bağladı. Adaylıklar için yapılan tüm itirazlar reddedildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışacak. Kesin liste yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak.YSK Başkanı Ahmet Yener şöyle konuştu:"YSK'nın ele aldığı konuları izah etmek istiyorum. Millet Partisi'nin Millet İttifakı'nın adının kullanılmaması itirazı değerlendirilmiş, sonucunda oy çokluğuyla talebinin reddine karar verilmiştir. Millet İttifakı unvanı 2018'deki gibi 2023'te de kullanılacak.Bir diğer konu Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine yönelik olarak 18 Mart 2023'te ilan edilen sürece göre, geçici adayların listesi ilan edilmiş, itirazlar sona ermiş, dün ve bugünkü çalışmalarda itirazlar değerlendirilmiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Sayın Muharrem İnce'nin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilanlarına itirazlarda bulunulmuş, aday olamayacakları itirazı yapılmıştır. Her 3 adaya yönelik itirazları değerlendirdik, sonucunda Anayasa'nın 77., 101. ve 116. maddeleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 3, 6, 8, ve 8A maddeleri birlikte değerlendirilmiş ve oy birliği ile 3 aday yönünden adaylıklarına itirazların reddine karar verilmiştir."

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