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Yolcu taşkınlık çıkardı ve kabin ekibine saldırdı: THY uçağı acil iniş yaptı
Yolcu taşkınlık çıkardı ve kabin ekibine saldırdı: THY uçağı acil iniş yaptı
Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Singapur seferini yapan uçak, alkollü olduğu iddia edilen bir yolcunun taşkınlık çıkarıp kabin ekibine saldırması nedeniyle... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T15:34+0300
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345 yolcusu bulunan TK54 sefer sayılı THY uçağında bulunan ve alkollü olduğu bildirilen Ukrayna uyruklu yolcu, seyahat esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle taşkınlık çıkardı.Yolcunun, kendisini uyaran kabin ekibine saldırması üzerine uçağın kaptan pilotu, "kural dışı yolcu" olduğunu bildirerek, Hindistan'ın Chennai Havalimanı Kulesi'nden acil iniş talebinde bulundu.Havalimanına sorunsuz inen uçakta taşkınlık çıkaran yolcu, Hindistan polisi eşliğinde uçaktan indirildi.THY uçağı, yaklaşık 2 saatlik gecikmenin ardından seferini tamamlamak üzere tekrar Singapur'a hareket etti.
https://sputniknews.com.tr/20230321/plaja-acil-inis-yapan-ucak-denize-suruklendi-1068554216.html
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türkiye, türk hava yolları (thy), hindistan
türkiye, türk hava yolları (thy), hindistan

Yolcu taşkınlık çıkardı ve kabin ekibine saldırdı: THY uçağı acil iniş yaptı

15:34 30.03.2023
© AATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AA
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Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Singapur seferini yapan uçak, alkollü olduğu iddia edilen bir yolcunun taşkınlık çıkarıp kabin ekibine saldırması nedeniyle Hindistan'a acil iniş yaptı.
345 yolcusu bulunan TK54 sefer sayılı THY uçağında bulunan ve alkollü olduğu bildirilen Ukrayna uyruklu yolcu, seyahat esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle taşkınlık çıkardı.
Yolcunun, kendisini uyaran kabin ekibine saldırması üzerine uçağın kaptan pilotu, "kural dışı yolcu" olduğunu bildirerek, Hindistan'ın Chennai Havalimanı Kulesi'nden acil iniş talebinde bulundu.
Havalimanına sorunsuz inen uçakta taşkınlık çıkaran yolcu, Hindistan polisi eşliğinde uçaktan indirildi.
THY uçağı, yaklaşık 2 saatlik gecikmenin ardından seferini tamamlamak üzere tekrar Singapur'a hareket etti.
Cessna uçak, küçük uçak, jet - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
DÜNYA
Plaja acil iniş yapan uçak denize sürüklendi
21 Mart, 13:04
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