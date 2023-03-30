https://sputniknews.com.tr/20230330/yolcu-taskinlik-cikardi-ve-kabin-ekibine-saldirdi-thy-ucagi-acil-inis-yapti-1068957379.html
Yolcu taşkınlık çıkardı ve kabin ekibine saldırdı: THY uçağı acil iniş yaptı
Yolcu taşkınlık çıkardı ve kabin ekibine saldırdı: THY uçağı acil iniş yaptı
Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Singapur seferini yapan uçak, alkollü olduğu iddia edilen bir yolcunun taşkınlık çıkarıp kabin ekibine saldırması nedeniyle... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T15:34+0300
2023-03-30T15:34+0300
2023-03-30T15:34+0300
türkiye
türkiye
türk hava yolları (thy)
hindistan
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345 yolcusu bulunan TK54 sefer sayılı THY uçağında bulunan ve alkollü olduğu bildirilen Ukrayna uyruklu yolcu, seyahat esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle taşkınlık çıkardı.Yolcunun, kendisini uyaran kabin ekibine saldırması üzerine uçağın kaptan pilotu, "kural dışı yolcu" olduğunu bildirerek, Hindistan'ın Chennai Havalimanı Kulesi'nden acil iniş talebinde bulundu.Havalimanına sorunsuz inen uçakta taşkınlık çıkaran yolcu, Hindistan polisi eşliğinde uçaktan indirildi.THY uçağı, yaklaşık 2 saatlik gecikmenin ardından seferini tamamlamak üzere tekrar Singapur'a hareket etti.
https://sputniknews.com.tr/20230321/plaja-acil-inis-yapan-ucak-denize-suruklendi-1068554216.html
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türkiye, türk hava yolları (thy), hindistan
türkiye, türk hava yolları (thy), hindistan
Yolcu taşkınlık çıkardı ve kabin ekibine saldırdı: THY uçağı acil iniş yaptı
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Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Singapur seferini yapan uçak, alkollü olduğu iddia edilen bir yolcunun taşkınlık çıkarıp kabin ekibine saldırması nedeniyle Hindistan'a acil iniş yaptı.
345 yolcusu bulunan TK54 sefer sayılı THY uçağında bulunan ve alkollü olduğu bildirilen Ukrayna uyruklu yolcu, seyahat esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle taşkınlık çıkardı.
Yolcunun, kendisini uyaran kabin ekibine saldırması üzerine uçağın kaptan pilotu, "kural dışı yolcu" olduğunu bildirerek, Hindistan'ın Chennai Havalimanı Kulesi'nden acil iniş talebinde bulundu.
Havalimanına sorunsuz inen uçakta taşkınlık çıkaran yolcu, Hindistan polisi eşliğinde uçaktan indirildi.
THY uçağı, yaklaşık 2 saatlik gecikmenin ardından seferini tamamlamak üzere tekrar Singapur'a hareket etti.