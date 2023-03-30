https://sputniknews.com.tr/20230330/yolcu-taskinlik-cikardi-ve-kabin-ekibine-saldirdi-thy-ucagi-acil-inis-yapti-1068957379.html

Yolcu taşkınlık çıkardı ve kabin ekibine saldırdı: THY uçağı acil iniş yaptı

Yolcu taşkınlık çıkardı ve kabin ekibine saldırdı: THY uçağı acil iniş yaptı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Singapur seferini yapan uçak, alkollü olduğu iddia edilen bir yolcunun taşkınlık çıkarıp kabin ekibine saldırması nedeniyle... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T15:34+0300

2023-03-30T15:34+0300

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türkiye

türkiye

türk hava yolları (thy)

hindistan

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345 yolcusu bulunan TK54 sefer sayılı THY uçağında bulunan ve alkollü olduğu bildirilen Ukrayna uyruklu yolcu, seyahat esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle taşkınlık çıkardı.Yolcunun, kendisini uyaran kabin ekibine saldırması üzerine uçağın kaptan pilotu, "kural dışı yolcu" olduğunu bildirerek, Hindistan'ın Chennai Havalimanı Kulesi'nden acil iniş talebinde bulundu.Havalimanına sorunsuz inen uçakta taşkınlık çıkaran yolcu, Hindistan polisi eşliğinde uçaktan indirildi.THY uçağı, yaklaşık 2 saatlik gecikmenin ardından seferini tamamlamak üzere tekrar Singapur'a hareket etti.

https://sputniknews.com.tr/20230321/plaja-acil-inis-yapan-ucak-denize-suruklendi-1068554216.html

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türkiye, türk hava yolları (thy), hindistan