https://sputniknews.com.tr/20230330/yok-baskani-ozvardan-universitede-yuz-yuze-egitim-aciklamasi-1068958691.html
YÖK Başkanı Özvar: 3 Nisan itibarıyla isteyen öğrencilere yüz yüze eğitim verilecek
YÖK Başkanı Özvar: 3 Nisan itibarıyla isteyen öğrencilere yüz yüze eğitim verilecek
YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T16:13+0300
2023-03-30T16:13+0300
2023-03-30T16:21+0300
türkiye
yükseköğretim kurulu (yök)
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YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin eğitim programlarına ilişkin açıklama yaptı.Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi. YÖK Başkanı ayrıca, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.
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yükseköğretim kurulu (yök)
yükseköğretim kurulu (yök)
YÖK Başkanı Özvar: 3 Nisan itibarıyla isteyen öğrencilere yüz yüze eğitim verilecek
16:13 30.03.2023 (güncellendi: 16:21 30.03.2023) Abone ol
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YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.
YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin eğitim programlarına ilişkin açıklama yaptı.
Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi. YÖK Başkanı ayrıca, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.