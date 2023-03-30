https://sputniknews.com.tr/20230330/yok-baskani-ozvardan-universitede-yuz-yuze-egitim-aciklamasi-1068958691.html

YÖK Başkanı Özvar: 3 Nisan itibarıyla isteyen öğrencilere yüz yüze eğitim verilecek

YÖK Başkanı Özvar: 3 Nisan itibarıyla isteyen öğrencilere yüz yüze eğitim verilecek

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T16:13+0300

2023-03-30T16:13+0300

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türkiye

yükseköğretim kurulu (yök)

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YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin eğitim programlarına ilişkin açıklama yaptı.Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi. YÖK Başkanı ayrıca, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

türkiye

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2023

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Sputnik Türkiye

yükseköğretim kurulu (yök)