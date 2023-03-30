https://sputniknews.com.tr/20230330/yks-icin-sinav-merkezi-tercihleri-3-nisan-2359a-kadar-guncellenebilecek-1068968635.html

YKS için sınav merkezi tercihleri 3 Nisan 23.59'a kadar güncellenebilecek

YKS için sınav merkezi tercihleri 3 Nisan 23.59'a kadar güncellenebilecek

Deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da da uygulanmasına karar verilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar, sınav... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T17:54+0300

2023-03-30T17:54+0300

2023-03-30T17:54+0300

yaşam

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

sınav

deprem

ösym

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamada, 17-18 Haziran'da uygulanacak 2023-YKS'nin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılacağı hatırlatıldı.2023-YKS'ye başvuran adayların, 3 Nisan saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden "https://ais.osym.gov.tr" veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceği belirtildi.

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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, deprem, ösym