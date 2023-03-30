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https://sputniknews.com.tr/20230330/yks-icin-sinav-merkezi-tercihleri-3-nisan-2359a-kadar-guncellenebilecek-1068968635.html
YKS için sınav merkezi tercihleri 3 Nisan 23.59'a kadar güncellenebilecek
YKS için sınav merkezi tercihleri 3 Nisan 23.59'a kadar güncellenebilecek
Deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da da uygulanmasına karar verilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar, sınav... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
sınav
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamada, 17-18 Haziran'da uygulanacak 2023-YKS'nin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılacağı hatırlatıldı.2023-YKS'ye başvuran adayların, 3 Nisan saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden "https://ais.osym.gov.tr" veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceği belirtildi.
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, deprem, ösym
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, deprem, ösym

YKS için sınav merkezi tercihleri 3 Nisan 23.59'a kadar güncellenebilecek

17:54 30.03.2023
© AAÖSYM - Sınav - Öğrenci - Üniversiteye Giriş Sınavı
ÖSYM - Sınav - Öğrenci - Üniversiteye Giriş Sınavı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AA
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Deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da da uygulanmasına karar verilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar, sınav merkezi tercihlerini 3 Nisan saat 23.59'a kadar güncelleyebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamada, 17-18 Haziran'da uygulanacak 2023-YKS'nin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılacağı hatırlatıldı.
2023-YKS'ye başvuran adayların, 3 Nisan saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden "https://ais.osym.gov.tr" veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceği belirtildi.
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