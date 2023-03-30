https://sputniknews.com.tr/20230330/yks-icin-sinav-merkezi-tercihleri-3-nisan-2359a-kadar-guncellenebilecek-1068968635.html
YKS için sınav merkezi tercihleri 3 Nisan 23.59'a kadar güncellenebilecek
YKS için sınav merkezi tercihleri 3 Nisan 23.59'a kadar güncellenebilecek
Deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da da uygulanmasına karar verilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar, sınav... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T17:54+0300
2023-03-30T17:54+0300
2023-03-30T17:54+0300
yaşam
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
sınav
deprem
ösym
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/03/1054387070_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_de7b292f7e15e8cedd78feb4f20009b7.jpg
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamada, 17-18 Haziran'da uygulanacak 2023-YKS'nin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılacağı hatırlatıldı.2023-YKS'ye başvuran adayların, 3 Nisan saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden "https://ais.osym.gov.tr" veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceği belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/03/1054387070_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1012cd529fef9b8f88ee4da276536a07.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, deprem, ösym
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, deprem, ösym
YKS için sınav merkezi tercihleri 3 Nisan 23.59'a kadar güncellenebilecek
Abone ol
Deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da da uygulanmasına karar verilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar, sınav merkezi tercihlerini 3 Nisan saat 23.59'a kadar güncelleyebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamada, 17-18 Haziran'da uygulanacak 2023-YKS'nin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılacağı hatırlatıldı.
2023-YKS'ye başvuran adayların, 3 Nisan saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden "https://ais.osym.gov.tr" veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceği belirtildi.