https://sputniknews.com.tr/20230330/yillik-gelir-vergisi-beyannamelerinin-verilme-suresi-5-nisana-kadar-uzatildi-1068972052.html
Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 5 Nisan'a kadar uzatıldı
Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 5 Nisan'a kadar uzatıldı
Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 5 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T19:37+0300
2023-03-30T19:37+0300
2023-03-30T19:41+0300
ekonomi
yıllık gelir vergisi
vergi
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Mart gün sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 5 Nisan Çarşamba gün sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı.Ayrıca yine 31 Mart'a kadar verilmesi gereken 2023/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresinin 7 Nisan Cuma günü sonuna kadar uzatılması kararı alındı.Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi de 7 Nisan Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230330/ppk-toplanti-ozeti-yayimlandi-1068971656.html
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yıllık gelir vergisi, vergi
yıllık gelir vergisi, vergi
Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 5 Nisan'a kadar uzatıldı
19:37 30.03.2023 (güncellendi: 19:41 30.03.2023) Abone ol
Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 5 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Mart gün sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 5 Nisan Çarşamba gün sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı.
Ayrıca yine 31 Mart'a kadar verilmesi gereken 2023/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresinin 7 Nisan Cuma günü sonuna kadar uzatılması kararı alındı.
Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi de 7 Nisan Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.