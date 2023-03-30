https://sputniknews.com.tr/20230330/yapay-zeka-will-smithin-attigi-tokadi-chris-rockin-bakis-acisindan-gosterdi-1068953357.html

Yapay zeka, Will Smith'in attığı tokadı Chris Rock'ın bakış açısından gösterdi

Yapay zeka, Will Smith'in attığı tokadı Chris Rock'ın bakış açısından gösterdi

Son haftalarda sosyal medyada yayılan, bir görüntünün yapay zeka ile yeniden oluşturulması akımına Will Smith'in Oscar tarihine geçen tokadı da dahil oldu. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T14:22+0300

2023-03-30T14:22+0300

2023-03-30T14:22+0300

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Ünlü oyuncu Will Smith'in 2022 Oscar töreni sunucuları arasında yer alan komedyen Chris Rock'a attığı tokat, yapay zeka ile görselleştirildi. Ancak olay anı bu kez kameralar açısından değil, tokadın kurbanı Chris Rock'ın bakış açısından resmedildi.'Barsee' isimli bir sosyal medya kullanıcısı yapay zeka uygulamasından, Will Smith'in, "Eşimin adını lanet ağzına alma!" diye bağırarak sunucu Chris Rock'a tokat attığı anı Rock'ın açısından yeniden oluşturmasını istedi. Elde edilen görseller Twitter üzerinden paylaşıldı. Yapay zeka ürünü görsellerde takım elbise giyen Will Smith'in öfkeli bir şekilde bağırdığı ve tokat attığı görülüyor.Görüntülerde Will Smith'in arkasında ise Oscar ödül törenine katılan ünlüler ve dehşete düşmüş ifadeleri yer alıyor.'POV: Oscar'da Will Smith'in karısı hakkında espiri yapmışsın. (Büyük hata)" diyerek paylaşılan görüntülerin tamamı, Chris Rock'ın bakış açısından olay anını sergiliyor.Görseller sosyal medyada büyük ilgi görüp çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Gerçek hayatta ise atılan tokadın bedeli Will Smith için ağır oldu. Akademi'den ve Chris Rock'tan özür dileyen Will Smith, Oscar törenlerine katılmaktan 10 yıl süreyle men edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220513/komedyen-chris-rock-tokat-olayindan-sonra-ilk-kez-sahne-aldi-insanlar-cok-kirilgan-1056346426.html

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