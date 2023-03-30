https://sputniknews.com.tr/20230330/yakindogu-ve-ortadoguda-rusyanin-nukleer-enerji-projeleri--1068917858.html
Yakındoğu ve Ortadoğu’da Rusya’nın nükleer enerji projeleri
Yakındoğu ve Ortadoğu’da Rusya’nın nükleer enerji projeleri
Bugün AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom'un inşaat çalışmalarını yürüttüğü Akkuyu... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T00:38+0300
2023-03-30T00:38+0300
2023-03-30T00:38+0300
multimedya
infografik
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
rusya
nükleer enerji
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Nükleer enerji üretimi açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri konumunda olan Rusya'nın Ortadoğu bölgesindeki NGS projelerine dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rusya, nükleer enerji, инфографика
infografik, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rusya, nükleer enerji, инфографика
Yakındoğu ve Ortadoğu’da Rusya’nın nükleer enerji projeleri
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Bugün AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom'un inşaat çalışmalarını yürüttüğü Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne 27 Nisan tarihinde yakıt yüklenerek resmen nükleer tesis statüsünün kazandırılacağını açıkladı.
Nükleer enerji üretimi açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri konumunda olan Rusya'nın Ortadoğu bölgesindeki NGS projelerine dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.