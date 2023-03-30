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Uzmanından uyarı: İftarı 45 dakikadan önce bitirmeyin
Uzmanından uyarı: İftarı 45 dakikadan önce bitirmeyin
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Canbaloğlu, iftarın hızlı yenilmemesi gerektiğini belirterek, sağlıklı bir iftar için... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Gülbanu Canbaloğlu, iftarın hızlı yenilmemesi gerektiğini belirterek, tokluk sinyalinin ortalama 20 dakikada beyine iletildiğini, sağlıklı bir iftar için yemeğin 45 dakikadan önce bitirilmemesi gerektiğini bildirdi.Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Canbaloğlu, imsak ve iftar arasının yaklaşık 14 ila 15 saatlik bir açlık gerektirdiğini, günün verimli geçmesi adına yeterli ve dengeli bir sahurun önemli olduğunu vurguladı.Günün oruç tutulmayan bölümünde 2 ana öğün ve iki ara öğün yapılarak özellikle iftarda yüklü bir öğün tüketilmemesi gerektiğini aktaran Canbaloğlu, sahur öğününün ağır yemeklerden oluşmaması gerektiği uyarısını yaparak, 'Gece metabolizma hızı düştüğü için kilo alma riski artar.' görüşünü bildirdi.Canbaloğlu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için 2-2.5 litre su, C vitamini, omega 3, probiyotikler, D vitamini içeren besinler ile zencefil, zerdeçal gibi baharatların tüketilmesi gerektiğini belirterek, hızlı bir şekilde iftar yapmanın tansiyon, şeker yükselmeleri ve mide rahatsızlıklarına neden olabileceğini bildirdi.'Tokluk sinyali ortalama 20 dakikada beyne iletiliyor'Canbaloğlu, beslenmede dikkat edilmesi gereken 'altın' kuralları ise şöyle sıraladı:
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iftar, sahur, oruç, şeker
iftar, sahur, oruç, şeker

Uzmanından uyarı: İftarı 45 dakikadan önce bitirmeyin

15:26 30.03.2023 (güncellendi: 15:30 30.03.2023)
© AAİftar sofrası, yemek
İftar sofrası, yemek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AA
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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Canbaloğlu, iftarın hızlı yenilmemesi gerektiğini belirterek, sağlıklı bir iftar için yemeğin 45 dakikadan önce bitirilmemesi gerektiğini bildirdi.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Gülbanu Canbaloğlu, iftarın hızlı yenilmemesi gerektiğini belirterek, tokluk sinyalinin ortalama 20 dakikada beyine iletildiğini, sağlıklı bir iftar için yemeğin 45 dakikadan önce bitirilmemesi gerektiğini bildirdi.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Canbaloğlu, imsak ve iftar arasının yaklaşık 14 ila 15 saatlik bir açlık gerektirdiğini, günün verimli geçmesi adına yeterli ve dengeli bir sahurun önemli olduğunu vurguladı.
Günün oruç tutulmayan bölümünde 2 ana öğün ve iki ara öğün yapılarak özellikle iftarda yüklü bir öğün tüketilmemesi gerektiğini aktaran Canbaloğlu, sahur öğününün ağır yemeklerden oluşmaması gerektiği uyarısını yaparak, 'Gece metabolizma hızı düştüğü için kilo alma riski artar.' görüşünü bildirdi.
Canbaloğlu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için 2-2.5 litre su, C vitamini, omega 3, probiyotikler, D vitamini içeren besinler ile zencefil, zerdeçal gibi baharatların tüketilmesi gerektiğini belirterek, hızlı bir şekilde iftar yapmanın tansiyon, şeker yükselmeleri ve mide rahatsızlıklarına neden olabileceğini bildirdi.

'Tokluk sinyali ortalama 20 dakikada beyne iletiliyor'

Canbaloğlu, beslenmede dikkat edilmesi gereken 'altın' kuralları ise şöyle sıraladı:

"İftarın hızlı yenilmemesi gerekmektedir. Tokluk sinyali ortalama 20 dakikada beyne iletiliyor. Sağlıklı bir iftar için yemeğinizi 45 dakikadan önce bitirmeyin. Sahurda ağır yemeklerden kaçının. Çünkü gece metabolizma hızı düşer, kilo alma riski artar. Ramazan ayında mideyi rahatsız etmemek ve kalori fazlalığını önlemek için en doğru pişirme yöntemleri, ızgara, fırınlama, haşlama ve buğulamadır. Özellikle kızartmalardan, hamur işlerinden, aşırı şeker ve yağ içeren besinlerden uzak durmak, gece oluşabilecek hazımsızlıklara, mide yanmalarına ve kilo problemlerine karşı sizi koruyacaktır. İftarda boş mideyi birden doldurmak, tansiyon ve şeker dalgalanmaları ile mide ve bağırsak rahatsızlıklarına sebep olduğu için iftarla sahur arasına bir ara öğün eklemeyi alışkanlık haline getirmeliyiz."

Şeker Hastalığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
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