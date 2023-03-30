https://sputniknews.com.tr/20230330/ukraynadan-dunyanin-enerji-devlerine-kazancinizin-bir-kismini-bize-verin-talebi-1068974740.html

Ukrayna’dan dünyanın enerji devlerine ‘kazancınızın bir kısmını bize verin’ talebi

Ukrayna’dan dünyanın enerji devlerine ‘kazancınızın bir kısmını bize verin’ talebi

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, dünyanın en büyük hammadde şirketlerinin kazançlarını Ukrayna’yla paylaşması gerektiğini belirtti. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

ukrayna

batı

hammadde

şirket

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Ukrayna Enerji Bakanı Galuşçenko, Politico portalına, “Birçok enerji şirketi, ülkemizdeki savaş nedeniyle aşırı kazançlar elde ediyor. Bu aşırı kazançları 200 milyar dolar olarak değerlendirdik. Bence bu parayı Ukrayna ile paylaşmak adil olur. Enerji sektörümüzü yeniden inşa etmemize yardım etmeyi kastediyorum” açıklamasında bulundu.Politico, Ukraynalı bakanın dile getirdiği rakamın, beş küresel dev BP, Chevron, ExxonMobil, Total ve Shell’in 2022’de elde ettiği kazanç olarak sıkça anıldığına dikkat çekti.Galuşçenko ayrıca Batı’ya, yaptırımlarda Rus enerji kaynaklarının satışıyla ilgili “delikleri kapatma” çağırısında bulundu. Bakan, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya’ya olan bağımlılıklarından kurtulabilmeleri için Ukrayna’nın alternatif nükleer yakıt sunabileceğini dile getirdi.

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