https://sputniknews.com.tr/20230330/ukraynadan-dunyanin-enerji-devlerine-kazancinizin-bir-kismini-bize-verin-talebi-1068974740.html
Ukrayna’dan dünyanın enerji devlerine ‘kazancınızın bir kısmını bize verin’ talebi
Ukrayna’dan dünyanın enerji devlerine ‘kazancınızın bir kısmını bize verin’ talebi
Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, dünyanın en büyük hammadde şirketlerinin kazançlarını Ukrayna’yla paylaşması gerektiğini belirtti. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T21:11+0300
2023-03-30T21:11+0300
2023-03-30T21:11+0300
dünya
ukrayna
batı
hammadde
şirket
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062207005_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b6e2e1abfb50f0e92e48740be28a7e4e.jpg
Ukrayna Enerji Bakanı Galuşçenko, Politico portalına, “Birçok enerji şirketi, ülkemizdeki savaş nedeniyle aşırı kazançlar elde ediyor. Bu aşırı kazançları 200 milyar dolar olarak değerlendirdik. Bence bu parayı Ukrayna ile paylaşmak adil olur. Enerji sektörümüzü yeniden inşa etmemize yardım etmeyi kastediyorum” açıklamasında bulundu.Politico, Ukraynalı bakanın dile getirdiği rakamın, beş küresel dev BP, Chevron, ExxonMobil, Total ve Shell’in 2022’de elde ettiği kazanç olarak sıkça anıldığına dikkat çekti.Galuşçenko ayrıca Batı’ya, yaptırımlarda Rus enerji kaynaklarının satışıyla ilgili “delikleri kapatma” çağırısında bulundu. Bakan, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya’ya olan bağımlılıklarından kurtulabilmeleri için Ukrayna’nın alternatif nükleer yakıt sunabileceğini dile getirdi.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062207005_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bf8c8a0abd1b8e1bd35cfcb7583eb489.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, batı, hammadde, şirket
ukrayna, batı, hammadde, şirket
Ukrayna’dan dünyanın enerji devlerine ‘kazancınızın bir kısmını bize verin’ talebi
Abone ol
Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, dünyanın en büyük hammadde şirketlerinin kazançlarını Ukrayna’yla paylaşması gerektiğini belirtti.
Ukrayna Enerji Bakanı Galuşçenko, Politico
portalına, “Birçok enerji şirketi, ülkemizdeki savaş nedeniyle aşırı kazançlar elde ediyor. Bu aşırı kazançları 200 milyar dolar olarak değerlendirdik. Bence bu parayı Ukrayna ile paylaşmak adil olur. Enerji sektörümüzü yeniden inşa etmemize yardım etmeyi kastediyorum”
açıklamasında bulundu.
Politico
, Ukraynalı bakanın dile getirdiği rakamın, beş küresel dev BP, Chevron, ExxonMobil, Total
ve Shell
’in 2022’de elde ettiği kazanç olarak sıkça anıldığına dikkat çekti.
Galuşçenko ayrıca Batı’ya, yaptırımlarda Rus enerji kaynaklarının satışıyla ilgili “delikleri kapatma” çağırısında bulundu. Bakan, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya’ya olan bağımlılıklarından kurtulabilmeleri için Ukrayna’nın alternatif nükleer yakıt sunabileceğini dile getirdi.