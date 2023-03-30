https://sputniknews.com.tr/20230330/tuik-ekonomiye-guven-martta-dususunu-surdurdu-1068939606.html

TÜİK: Ekonomiye güven martta düşüşünü sürdürdü

TÜİK: Ekonomiye güven martta düşüşünü sürdürdü

Ekonomik güven endeksi, şubat ayında yüzde 0.3 oranında geriledikten sonra mart ayında da yüzde 0.2 oranında azalarak 98.8 seviyesine indi. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T10:52+0300

2023-03-30T10:52+0300

2023-03-30T10:52+0300

ekonomi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

ekonomik güven endeksi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, ekonomik güven endeksi mart ayında yüzde 0.2 oranında azalarak 98.8 olarak gerçekleşti. Ekonomik güven endeksi, şubat ayında yüzde 0.3 oranında azalarak 99.1 değerini almıştı.Konuyla ilgili TÜİK'in paylaştığı bültende yer alan detaylar ise şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20230323/tuik-2022de-issizlik-yuzde-104-oldu-1068648802.html

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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomik güven endeksi