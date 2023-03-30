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TÜİK: Ekonomiye güven martta düşüşünü sürdürdü
TÜİK: Ekonomiye güven martta düşüşünü sürdürdü
Ekonomik güven endeksi, şubat ayında yüzde 0.3 oranında geriledikten sonra mart ayında da yüzde 0.2 oranında azalarak 98.8 seviyesine indi. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomik güven endeksi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, ekonomik güven endeksi mart ayında yüzde 0.2 oranında azalarak 98.8 olarak gerçekleşti. Ekonomik güven endeksi, şubat ayında yüzde 0.3 oranında azalarak 99.1 değerini almıştı.Konuyla ilgili TÜİK'in paylaştığı bültende yer alan detaylar ise şöyle:
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomik güven endeksi
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ekonomik güven endeksi

TÜİK: Ekonomiye güven martta düşüşünü sürdürdü

10:52 30.03.2023
© AATürkiye İstatistik Kurumu - TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AA
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Ekonomik güven endeksi, şubat ayında yüzde 0.3 oranında geriledikten sonra mart ayında da yüzde 0.2 oranında azalarak 98.8 seviyesine indi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi mart ayında yüzde 0.2 oranında azalarak 98.8 olarak gerçekleşti. Ekonomik güven endeksi, şubat ayında yüzde 0.3 oranında azalarak 99.1 değerini almıştı.
Konuyla ilgili TÜİK'in paylaştığı bültende yer alan detaylar ise şöyle:

"Ekonomik güven endeksi şubat ayında 99.1 iken, mart ayında yüzde 0.2 oranında azalarak 98.8 değerini aldı. Bir önceki aya göre mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 2.9 oranında azalarak 80.1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4.4 oranında azalarak 117.7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1.5 oranında azalarak 88.5 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.7 oranında artarak 104.1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 1.1 oranında artarak 116.8 değerini aldı."

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