https://sputniknews.com.tr/20230330/tff-2-ve-3-lig-yayincisiyla-sozlesmeyi-tek-tarafli-feshetti-1068944596.html
TFF, 2. ve 3. Lig yayıncısıyla sözleşmeyi tek taraflı feshetti
TFF, 2. ve 3. Lig yayıncısıyla sözleşmeyi tek taraflı feshetti
Türkiye Futbol Federasyonu, Fuchs Sports ile olan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarını kapsayan sözleşmeyi tek taraflı feshetti. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T12:10+0300
2023-03-30T12:10+0300
2023-03-30T12:11+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
fesih
spor
yayın hakkı
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Fuchs Sports, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarını kapsayan sözleşmenin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından feshedildiğini duyurdu. Konuyla ilgili Fuchs Sports'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF tarafından 2. ve 3. Lig yayın haklarına ilişkin sözleşmemiz tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Yayınların kaldığı yerden devam edebilmesi için çalışmalar sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20220818/tffden-yeni-karar-hakem-kararlari-televizyonda-degerlendirilecek-1060096224.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), fesih, yayın hakkı
türkiye futbol federasyonu (tff), fesih, yayın hakkı
TFF, 2. ve 3. Lig yayıncısıyla sözleşmeyi tek taraflı feshetti
12:10 30.03.2023 (güncellendi: 12:11 30.03.2023) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu, Fuchs Sports ile olan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarını kapsayan sözleşmeyi tek taraflı feshetti.
Fuchs Sports, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarını kapsayan sözleşmenin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından feshedildiğini duyurdu.
Konuyla ilgili Fuchs Sports'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF tarafından 2. ve 3. Lig yayın haklarına ilişkin sözleşmemiz tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Yayınların kaldığı yerden devam edebilmesi için çalışmalar sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.