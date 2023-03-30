https://sputniknews.com.tr/20230330/tff-2-ve-3-lig-yayincisiyla-sozlesmeyi-tek-tarafli-feshetti-1068944596.html

TFF, 2. ve 3. Lig yayıncısıyla sözleşmeyi tek taraflı feshetti

TFF, 2. ve 3. Lig yayıncısıyla sözleşmeyi tek taraflı feshetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Fuchs Sports ile olan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarını kapsayan sözleşmeyi tek taraflı feshetti. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T12:10+0300

2023-03-30T12:10+0300

2023-03-30T12:11+0300

türkiye futbol federasyonu (tff)

fesih

spor

yayın hakkı

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Fuchs Sports, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig yayın haklarını kapsayan sözleşmenin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından feshedildiğini duyurdu. Konuyla ilgili Fuchs Sports'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF tarafından 2. ve 3. Lig yayın haklarına ilişkin sözleşmemiz tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Yayınların kaldığı yerden devam edebilmesi için çalışmalar sürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20220818/tffden-yeni-karar-hakem-kararlari-televizyonda-degerlendirilecek-1060096224.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), fesih, yayın hakkı