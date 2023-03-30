https://sputniknews.com.tr/20230330/suriyeyi-firtina-vurdu-4-olu-1068937980.html

Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü

Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü

Suriye’de etkili olan fırtına nedeniyle 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

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suriye

fırtına

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Suriye’de etkili olan fırtına hayatını olumsuz etkiledi. Fırtına sonucu evlerin çatıları uçarken, bazı evlerin ise duvarları yıkıldı. Bazı araçlarda ise binalardan düşen taş ve molozlar nedeniyle ağır hasar meydana geldi. Morek ve Jibreen köylerinde yıkılan duvarlar nedeniyle 2’si çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybetti.

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