https://sputniknews.com.tr/20230330/suriyeyi-firtina-vurdu-4-olu-1068937980.html
Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü
Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü
Suriye’de etkili olan fırtına nedeniyle 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T10:16+0300
2023-03-30T10:16+0300
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dünya
video
suriye
fırtına
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Suriye’de etkili olan fırtına hayatını olumsuz etkiledi. Fırtına sonucu evlerin çatıları uçarken, bazı evlerin ise duvarları yıkıldı. Bazı araçlarda ise binalardan düşen taş ve molozlar nedeniyle ağır hasar meydana geldi. Morek ve Jibreen köylerinde yıkılan duvarlar nedeniyle 2’si çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybetti.
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Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü
Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü
2023-03-30T10:16+0300
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video, suriye, fırtına, видео
video, suriye, fırtına, видео
Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü
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Suriye’de etkili olan fırtına nedeniyle 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Suriye’de etkili olan fırtına hayatını olumsuz etkiledi.
Fırtına sonucu evlerin çatıları uçarken, bazı evlerin ise duvarları yıkıldı.
Bazı araçlarda ise binalardan düşen taş ve molozlar nedeniyle ağır hasar meydana geldi.
Morek ve Jibreen köylerinde yıkılan duvarlar nedeniyle 2’si çocuk toplam 4 kişi hayatını kaybetti.