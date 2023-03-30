https://sputniknews.com.tr/20230330/sgk-calisanlarinin-aylik-fazla-mesai-suresi-50-saatten-100-saate-cikarildi-1068976254.html
SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı
SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı
EYT başvurularındaki yoğunluk nedeniyle SGK çalışanlarının aylık mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı. SGK çalışanları nisan-haziran döneminde saat... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T21:56+0300
2023-03-30T21:56+0300
2023-03-30T22:01+0300
sgk
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) emeklilik başvuru işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre, SGK çalışanları nisan-haziran döneminde saat başına 54 lira fazla mesai ücreti alabilecek.
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sgk, son dakika, fazla mesai
sgk, son dakika, fazla mesai
SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı
21:56 30.03.2023 (güncellendi: 22:01 30.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
EYT başvurularındaki yoğunluk nedeniyle SGK çalışanlarının aylık mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı. SGK çalışanları nisan-haziran döneminde saat başına 54 lira fazla mesai ücreti alacak.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) emeklilik başvuru işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının aylık fazla mesai süresi 50 saatten 100 saate çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre, SGK çalışanları nisan-haziran döneminde saat başına 54 lira fazla mesai ücreti alabilecek.