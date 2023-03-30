https://sputniknews.com.tr/20230330/sancaktepedeki-hiranur-vakfina-ait-kacak-bina-ibb-ekiplerince-yikildi-1068962529.html

Sancaktepe'deki Hiranur Vakfı'na ait kaçak bina İBB ekiplerince yıkıldı

Sancaktepe'deki Hiranur Vakfı'na ait kaçak bina İBB ekiplerince yıkıldı

İstanbul Sancaktepe'de bulunan Hiranur Vakfı binasının kaçak olduğu belirtilen bölümleri, İBB ekipleri tarafından yıkıldı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T17:07+0300

2023-03-30T17:07+0300

2023-03-30T17:09+0300

yaşam

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

hiranur vakfı

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Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'de bulunan vakıf binasında kaçak olduğu belirtilen bölümlerde yıkım yapıldı.Habertürk'ün aktardığı haberde, Hiranur Vakfı'nın binası imara aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Aralık 2022'de mühürlenmişti. Hiranur Vakfı'nın avukatı tarafından yürütmenin iptali davası açıldı.İstanbul 4. İdare Mahkemesi, idari işlemin yürütülmesinin durdurulması için 'açıkça hukuka aykırılık' ve işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması' koşullarının bir arada bulunması gerektiğini belirterek yürütmenin durdurulmasını reddetti.Karar üzerine Hiranur Vakfı'na ait Sancaktepe'de bulunan binanın kaçak bölümlerinde bu sabah, İBB ekiplerince yıkım yapıldı. Bu arada İBB ekiplerinden önce yıkımın bir bölümünün vakıf tarafından yapıldığı görüldü

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), hiranur vakfı