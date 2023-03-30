https://sputniknews.com.tr/20230330/samsunda-bir-kisi-kaldigi-oteldeki-jakuziye-girince-hayatini-kaybetti-1068958291.html
Samsun'da bir kişi kaldığı oteldeki jakuziye girince hayatını kaybetti
Samsun'da bir kişi kaldığı oteldeki jakuziye girince hayatını kaybetti
Samsun'un Atakum ilçesinde, 42 yaşındaki Barış K., kaldığı otelin jakuzisinde hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybeden Barış K.'nın kesin ölüm nedeninin... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T16:05+0300
2023-03-30T16:05+0300
2023-03-30T16:05+0300
yaşam
samsun
jakuzi
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Samsun'da olay, Atakum ilçesindeki Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Buradaki bir otelde, Barış K. (42), aynı odada kaldığı oğlu Y.Ç.K. (16) ile oğlunun arkadaşı H.İ.B. (19) tarafından jakuzide hareketsiz bulundu.AA'da yer alan habere göre durumun bildirilmesi üzerine otele gelen sağlık ekipleri, Barış K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Ölümü şüpheli bulunan Barış K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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samsun, jakuzi
Samsun'da bir kişi kaldığı oteldeki jakuziye girince hayatını kaybetti
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Samsun'un Atakum ilçesinde, 42 yaşındaki Barış K., kaldığı otelin jakuzisinde hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybeden Barış K.'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle ortaya çıkacağı öğrenildi
Samsun'da olay, Atakum ilçesindeki Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Buradaki bir otelde, Barış K. (42), aynı odada kaldığı oğlu Y.Ç.K. (16) ile oğlunun arkadaşı H.İ.B. (19) tarafından jakuzide hareketsiz bulundu.
AA'da yer alan habere göre durumun bildirilmesi üzerine otele gelen sağlık ekipleri, Barış K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan Barış K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.