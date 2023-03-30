https://sputniknews.com.tr/20230330/samsunda-bir-kisi-kaldigi-oteldeki-jakuziye-girince-hayatini-kaybetti-1068958291.html

Samsun'da bir kişi kaldığı oteldeki jakuziye girince hayatını kaybetti

Samsun'da bir kişi kaldığı oteldeki jakuziye girince hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde, 42 yaşındaki Barış K., kaldığı otelin jakuzisinde hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybeden Barış K.'nın kesin ölüm nedeninin... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T16:05+0300

2023-03-30T16:05+0300

2023-03-30T16:05+0300

yaşam

samsun

jakuzi

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Samsun'da olay, Atakum ilçesindeki Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Buradaki bir otelde, Barış K. (42), aynı odada kaldığı oğlu Y.Ç.K. (16) ile oğlunun arkadaşı H.İ.B. (19) tarafından jakuzide hareketsiz bulundu.AA'da yer alan habere göre durumun bildirilmesi üzerine otele gelen sağlık ekipleri, Barış K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Ölümü şüpheli bulunan Barış K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

samsun

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