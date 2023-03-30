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Rusya’da uçakları ‘hayalete’ dönüştürecek malzeme geliştirildi
Rusya’da uçakları ‘hayalete’ dönüştürecek malzeme geliştirildi
Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Roselektronika Holding, geniş bir frekans aralığında radyo dalgalarını emebilen malzeme... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T16:30+0300
2023-03-30T16:30+0300
dünya
hayalet
rusya
teknoloji
uçak
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Rostec tarafından yapılan açıklamada, Roselektronika Holding uzmanları tarafından geliştirilen malzemenin radarlardan gelen elektromanyetik dalgaların yüzde 95'e kadarını emdiği için radarların uçakları tespit etmelerini zorlaştırdığı belirtildi.Şirketin açıklamasında, ince tabakalı malzemenin temelini metal çekirdekli cam elyaflarının oluşturduğu, bu nedenle malzemenin hava araçları parçalarının imalatında kullanılabileceği bilgisi verildi. Rostec, bu yapısal çözümün ilk kez stealth (görünmezlik) teknolojilerinde kullanılmak üzere önerildiğini vurguladı.Özel Telsiz Malzemeleri Merkezi Tasarım Bürosu Direktörü Aleksey Dımovskih, “Yapısal radar frekansları emici malzemeyi geliştirme sorunu, modern askeri uçak yapımında uzun zamandır var. Mevcut ‘hayalet uçak’ kaplamalarının düzenli olarak yenilenmesi gerekiyor, yansıma katsayısı azaltılmış cam elyafı ise teknik bakım gerektirmiyor. Prototiplerimiz gerekli fabrika testlerini başarıyla geçti” açıklamasında bulundu.Stealth teknolojileri özel radyo emici malzemelerin ve kaplamaların kullanımıyla uçakları, gemileri, denizaltıları, füzeleri, uyduları ve kara araçlarını radar, kızılötesi, sonar ve diğer tespit cihazlarına daha az görünür yapmak için kullanılan bir dizi askeri teknoloji yöntemidir.
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hayalet, rusya, teknoloji, uçak
hayalet, rusya, teknoloji, uçak

Rusya’da uçakları ‘hayalete’ dönüştürecek malzeme geliştirildi

16:30 30.03.2023
© Sputnik / УПСИ МО РФUkrayna - Rusya - operasyon - uçak
Ukrayna - Rusya - operasyon - uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© Sputnik / УПСИ МО РФ
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Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Roselektronika Holding, geniş bir frekans aralığında radyo dalgalarını emebilen malzeme örnekleri geliştirdi. Malzeme radarlardan gelen elektromanyetik dalgaları yüzde 95’e yakın oranda emebiliyor.
Rostec tarafından yapılan açıklamada, Roselektronika Holding uzmanları tarafından geliştirilen malzemenin radarlardan gelen elektromanyetik dalgaların yüzde 95'e kadarını emdiği için radarların uçakları tespit etmelerini zorlaştırdığı belirtildi.
Şirketin açıklamasında, ince tabakalı malzemenin temelini metal çekirdekli cam elyaflarının oluşturduğu, bu nedenle malzemenin hava araçları parçalarının imalatında kullanılabileceği bilgisi verildi. Rostec, bu yapısal çözümün ilk kez stealth (görünmezlik) teknolojilerinde kullanılmak üzere önerildiğini vurguladı.
Özel Telsiz Malzemeleri Merkezi Tasarım Bürosu Direktörü Aleksey Dımovskih, “Yapısal radar frekansları emici malzemeyi geliştirme sorunu, modern askeri uçak yapımında uzun zamandır var. Mevcut ‘hayalet uçak’ kaplamalarının düzenli olarak yenilenmesi gerekiyor, yansıma katsayısı azaltılmış cam elyafı ise teknik bakım gerektirmiyor. Prototiplerimiz gerekli fabrika testlerini başarıyla geçti” açıklamasında bulundu.
Stealth teknolojileri özel radyo emici malzemelerin ve kaplamaların kullanımıyla uçakları, gemileri, denizaltıları, füzeleri, uyduları ve kara araçlarını radar, kızılötesi, sonar ve diğer tespit cihazlarına daha az görünür yapmak için kullanılan bir dizi askeri teknoloji yöntemidir.
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