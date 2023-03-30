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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230330/rusya-savunma-bakanligi-savunma-sistemimiz-ukraynaya-ait-bir-grom-2-fuzesi-vurdu-1068961652.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Savunma sistemimiz Ukrayna’ya ait bir Grom-2 füzesi vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Savunma sistemimiz Ukrayna’ya ait bir Grom-2 füzesi vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sisteminin özel askeri harekat bölgesinde ilk kez Ukrayna’ya ait bir Grom-2 taktik füzeyi vurduğunu bildirdi. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T16:53+0300
2023-03-30T16:54+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Bakanlıktan yapılan açıklamada ilk kez Rus hava savunma sisteminin özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Grom-2 taktik füzeyi vurduğu belirtildi.Grom-2 füzesi daha önce bakanlığın operasyona ilişkin raporlarında bir kez anılmıştı. Kurum, 30 Eylül 2022’de Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna’nın Grom-2 ve Toçka-U füzelerinin üretim tesislerini vurduğunu duyurmuştu.Bugünkü açıklamada ise Rus hava savunma sistemlerinin Zaporojye bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri ve HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlatılan üç füzeyi, ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) iki insansız hava aracı (İHA) düşürdükleri kaydedildi.Bakanlık, Ukrayna ordusunun son bir günde çoğu Donetsk istikametinde olmak üzere (340) yaklaşık 545 askeri personelini kaybettiği bilgisini verdi.Açıklamaya göre Rus güçleri Sumi bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Buk-M1 uçaksavar füze sistemini imha etti.Herson ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir mühimmat ve bir yakıt deposunun imha edildiğine dikkat çekilen açıklamada, ayrıca son bir günde Ukrayna ordusuna ait bir Grad çok namlulu roketatar sisteminin, bir kundağı motorlu Akatsiya obüsünün, bir Uragan çok namlulu roketatar sisteminin, bir D-20 ve dört D-30 obüsünün imha edildiği vurgulandı.
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rusya, ukrayna, grom-2
rusya, ukrayna, grom-2

Rusya Savunma Bakanlığı: Savunma sistemimiz Ukrayna’ya ait bir Grom-2 füzesi vurdu

16:53 30.03.2023 (güncellendi: 16:54 30.03.2023)
© FlickrGrom-2 füze kompleksi
Grom-2 füze kompleksi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© Flickr
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sisteminin özel askeri harekat bölgesinde ilk kez Ukrayna’ya ait bir Grom-2 taktik füzeyi vurduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ilk kez Rus hava savunma sisteminin özel askeri harekat bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Grom-2 taktik füzeyi vurduğu belirtildi.
Grom-2 füzesi daha önce bakanlığın operasyona ilişkin raporlarında bir kez anılmıştı. Kurum, 30 Eylül 2022’de Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Dnepropetrovsk bölgesinde Ukrayna’nın Grom-2 ve Toçka-U füzelerinin üretim tesislerini vurduğunu duyurmuştu.
Bugünkü açıklamada ise Rus hava savunma sistemlerinin Zaporojye bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri ve HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlatılan üç füzeyi, ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) iki insansız hava aracı (İHA) düşürdükleri kaydedildi.
Bakanlık, Ukrayna ordusunun son bir günde çoğu Donetsk istikametinde olmak üzere (340) yaklaşık 545 askeri personelini kaybettiği bilgisini verdi.
Açıklamaya göre Rus güçleri Sumi bölgesinde Ukrayna’ya ait bir Buk-M1 uçaksavar füze sistemini imha etti.
Herson ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir mühimmat ve bir yakıt deposunun imha edildiğine dikkat çekilen açıklamada, ayrıca son bir günde Ukrayna ordusuna ait bir Grad çok namlulu roketatar sisteminin, bir kundağı motorlu Akatsiya obüsünün, bir Uragan çok namlulu roketatar sisteminin, bir D-20 ve dört D-30 obüsünün imha edildiği vurgulandı.
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