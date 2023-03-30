https://sputniknews.com.tr/20230330/rusya-kendi-imaxini-gelistirdi-1068958873.html
Rusya kendi IMAX’ini geliştirdi
Rusya kendi IMAX’ini geliştirdi
Rus Gazprom-Media bünyesindeki Central Partnership şirketi IMAX'la benzer özellikleri olan yeni bir sinema formatı geliştirdi. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T16:27+0300
2023-03-30T16:27+0300
2023-03-30T16:31+0300
dünya
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film
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Central Partnership CEO’su Vadim Vereşagin, Rus basınına demecinde ‘Cosmax’ adını verdikleri IMAX’ın yerli analogunun patent alma sürecinde olduğunu söyledi.Cosmax'ın Central Partnership'in teknik departmanı tarafından gerçekleştirildiğini belirten şirketin CEO'suna göre, Cosmax'ın maliyeti 5 milyon rubleyi geçmedi. Rus yönetmen Klim Şipenko'nun bir kısmı uzayda çekilen The Challenge filmi bu formatta gösterilecek ilk film olacak.Vereşagin, Cosmax formatında filmlerin gösterileceği sinema salonunlarının dijital film projektörü ve özel ses ekipmanı ile donatılması gerektiğini belirterek, “Görüntüyü Cosmax'a dönüştürmek için, filmin öncelikle yüksek çözünürlükte, belirli bir çerçeveyle vb. çekilmiş olması gerekiyor. Cosmax herhangi bir açık formatı destekleyebiliyor. Ancak maksimum kalite, yalnızca bu formatta çekilen filmler gösterildiğinde elde edilebilir” dedi.IMAX teknolojisi, 1 Haziran 2022'den bu yana Rusya’daki faaliyetlerini durduran aynı adlı Kanadalı bir şirkete ait.22 Mart 2023'te Moskova Tahkim Mahkemesi, IMAX şirketine birleşik sinema ağı Formula Kino ve Cinema Park şirketleriyle imzalanan sözleşmeleri yerine getirmesi yönünde karar almıştı. Mahkeme kararına göre, şirketin beş gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde her gün için 200 bin ruble para cezası ödeyecek.
https://sputniknews.com.tr/20230121/james-camerondan-avatar-uyarisi-telefondan-izlerseniz-asil-noktayi-kacirirsiniz-1065997305.html
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imax, rusya, film
Rusya kendi IMAX’ini geliştirdi
16:27 30.03.2023 (güncellendi: 16:31 30.03.2023) Abone ol
Rus Gazprom-Media bünyesindeki Central Partnership şirketi IMAX'la benzer özellikleri olan yeni bir sinema formatı geliştirdi.
Central Partnership CEO’su Vadim Vereşagin, Rus basınına demecinde ‘Cosmax’ adını verdikleri IMAX’ın yerli analogunun patent alma sürecinde olduğunu söyledi.
Cosmax'ın Central Partnership'in teknik departmanı tarafından gerçekleştirildiğini belirten şirketin CEO'suna göre, Cosmax'ın maliyeti 5 milyon rubleyi geçmedi. Rus yönetmen Klim Şipenko'nun bir kısmı uzayda çekilen The Challenge filmi bu formatta gösterilecek ilk film olacak.
Vereşagin, Cosmax formatında filmlerin gösterileceği sinema salonunlarının dijital film projektörü ve özel ses ekipmanı ile donatılması gerektiğini belirterek, “Görüntüyü Cosmax'a dönüştürmek için, filmin öncelikle yüksek çözünürlükte, belirli bir çerçeveyle vb. çekilmiş olması gerekiyor. Cosmax herhangi bir açık formatı destekleyebiliyor. Ancak maksimum kalite, yalnızca bu formatta çekilen filmler gösterildiğinde elde edilebilir” dedi.
IMAX teknolojisi, 1 Haziran 2022'den bu yana Rusya’daki faaliyetlerini durduran aynı adlı Kanadalı bir şirkete ait.
22 Mart 2023'te Moskova Tahkim Mahkemesi, IMAX şirketine birleşik sinema ağı Formula Kino ve Cinema Park şirketleriyle imzalanan sözleşmeleri yerine getirmesi yönünde karar almıştı. Mahkeme kararına göre, şirketin beş gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde her gün için 200 bin ruble para cezası ödeyecek.