https://sputniknews.com.tr/20230330/rusya-iyi-niyet-jesti-olarak-abdye-fuze-firlatmalari-hakkinda-bilgi-verecegiz-1068952924.html
Rusya: İyi niyet jesti olarak ABD'ye füze fırlatmaları hakkında bilgi vereceğiz
Rusya: İyi niyet jesti olarak ABD'ye füze fırlatmaları hakkında bilgi vereceğiz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova’nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndaki (START) katılımını askıya almasına rağmen Rusya’nın... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T14:16+0300
2023-03-30T14:16+0300
2023-03-30T14:16+0300
savunma
start
rusya
abd
sergey ryabkov
füze
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Moskova’nın Yeni START anlaşmasındaki katılımını askıya almasına rağmen Rusya’nın iyi niyet göstergesi olarak ABD ile Sovyetler Birliği arasında 1988’de imzalanan anlaşma çerçevesinde Washington’a kıtalararası balistik füze ve denizaltı balistik füze fırlatmaları hakkında bilgi vereceğini söyledi.İlgili soruya yanıt veren Ryabkov, “Şüphesiz, bunu kendilerine söyledik” ifadelerini kullandı.“Yeni START anlaşması ile ilgili her türlü bilgi alışverişinin ve doğrulama faaliyetlerinin diğer unsurlarının, bu anlaşmanın askıya alınması kapsamında tarafımızca askıya alınmıştır” bilgisini veren Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:“Ancak daha şubat ayında duyurulduğu üzere Rusya Federasyonu, iyi niyet çerçevesinde anlaşmada belirlenen stratejik saldırı silahlarına ilişkin merkezi niceliksel kısıtlamalara bağlı kalacak. Ayrıca, füze fırlatma bildirimlerinin paylaşımına ilişkin 1988 anlaşmasını da uygulamaya devam edecek. 1988 tarihli bu anlaşma tarafımızca yerine getirilecek.”Ryabkov dün Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START) askıya alınması nedeniyle Rusya ile ABD arasında nükleer güç ile ilişkili tüm bildirimlerin durdurulduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230302/ryabkov-abd-nukleer-test-yapan-ilk-taraf-olursa-rusya-gereken-cevabi-verir-1067719756.html
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start, rusya, abd, sergey ryabkov, füze
Rusya: İyi niyet jesti olarak ABD'ye füze fırlatmaları hakkında bilgi vereceğiz
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova’nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndaki (START) katılımını askıya almasına rağmen Rusya’nın iyi niyet jesti olarak ABD'ye 1988 anlaşması çerçevesinde kıtalararası balistik füze fırlatmaları hakkında bilgi vereceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Moskova’nın Yeni START anlaşmasındaki katılımını askıya almasına rağmen Rusya’nın iyi niyet göstergesi olarak ABD ile Sovyetler Birliği arasında 1988’de imzalanan anlaşma çerçevesinde Washington’a kıtalararası balistik füze ve denizaltı balistik füze fırlatmaları hakkında bilgi vereceğini söyledi.
İlgili soruya yanıt veren Ryabkov, “Şüphesiz, bunu kendilerine söyledik” ifadelerini kullandı.
“Yeni START anlaşması ile ilgili her türlü bilgi alışverişinin ve doğrulama faaliyetlerinin diğer unsurlarının, bu anlaşmanın askıya alınması kapsamında tarafımızca askıya alınmıştır” bilgisini veren Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ancak daha şubat ayında duyurulduğu üzere Rusya Federasyonu, iyi niyet çerçevesinde anlaşmada belirlenen stratejik saldırı silahlarına ilişkin merkezi niceliksel kısıtlamalara bağlı kalacak. Ayrıca, füze fırlatma bildirimlerinin paylaşımına ilişkin 1988 anlaşmasını da uygulamaya devam edecek. 1988 tarihli bu anlaşma tarafımızca yerine getirilecek.”
Ryabkov dün Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START) askıya alınması nedeniyle Rusya ile ABD arasında nükleer güç ile ilişkili tüm bildirimlerin durdurulduğunu açıklamıştı.