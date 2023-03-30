https://sputniknews.com.tr/20230330/rusya-disisleri-bakani-sergey-lavrov-6-7-nisan-tarihlerinde-turkiyeye-gelecek-1068957211.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6-7 Nisan tarihlerinde ticari ve enerji konuları da dahil olmak üzere ikili ilişkileri görüşmek için Türkiye'ye gelecek. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T15:25+0300

2023-03-30T15:25+0300

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dünya

sergey lavrov

rusya

türkiye

ziyaret

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üstüne 6-7 Nisan’da Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.Zaharova, Lavrov ile Çavuşoğlu’nun görüşmesi sırasında ‘en başta, ticaret, enerji ve turizm gibi ülkelerin karşılıklı çıkarı bulunan alanlarda gerçekleştirdikleri işbirliğinin durumunun ve geleceğinin ele alınacağını’ belirtti.Dışişleri bakanlarının ayrıca, Ukrayna’daki durum ile Suriye ve Karabağ’daki gelişmeler gibi konularda fikir alışverişi yapacakları kaydedildi. Zaharova, Orta Asya ve Afganistan’daki durumun da Lavrov ve Çavuşoğlu’nun gündemindeki konulardan olacağını ekledi.Dışişleri bakanlarının, görüşmeleri sırasında Rusya ile Türkiye arasında gerçekleşmesi planlanan çeşitli düzeylerdeki görüşmelerin zamanlaması üstünde de çalışılacağı belirtildi.

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